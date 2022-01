Stadtwärts Erkenntnis von fünf Minuten «DSDS»: In mir könnte ein Sänger schlummern! Punkto Singen hat der Schreibende wenig Talent, glaubt er. Doch seit er einen Luzerner bei der TV-Casting-Show «Deutschland sucht den Superstar» (DSDS) gesehen hat, ist er sich da nicht mehr so sicher. Roman Hodel Drucken Teilen

Ich bin offen für Trash-TV. Oder besser, ich war es mal. Ob Big Brother (viel früher), Goodbye Deutschland (früher), Bachelorette (später) oder Prince Charming (viel später) – ich gab mir alles. Inzwischen ist nur noch «Bauer, ledig, sucht» übrig. Naja, fast.

Kürzlich zappte ich mich durch das lineare TV-Programm und landete bei «Deutschland sucht den Superstar». Okay. Fünf Minuten, mehr nicht. Das war der Plan. Was soll ich sagen? Ich bin natürlich wieder dabei. Am letzten Dienstag wollte sich ein Luzerner vor der Jury beweisen. Diese muss ja in der aktuellen Staffel erstmals gänzlich ohne Dieter Bohlen auskommen, dafür mit Florian Silbereisen. Aber das nur so nebenbei.

Jedenfalls. Der Luzerner. Nikola, ein Versicherungsberater und Bodybuilder, sagte, dass er gewinnen wolle mit seiner kräftigen Stimme und am liebsten Balladen singe. Er sang Bruises von Lewis Capaldi. Zum Glück war der Songtitel eingeblendet, denn ich hätte ihn sonst echt nicht erkannt. Selbst mit meinem Laien-Gesangsohr schien mir kaum ein Ton getroffen. Ich litt mit, denn im Gegensatz zu anderen Kandidaten kam der 28-Jährige durchaus sympathisch rüber. Nichtsdestotrotz setzte es von der Jury drei Mal Nein ab.. Nikola nahm es, ganz der Bodybuilder, zwar sportlich, fand aber trotzdem, dass er gut singen könne.

Der Auftritt von Nikola vor der DSDS-Jury.

Nun, ich war fast ein bisschen neidisch. Nicht auf die Stimme, sondern auf das Selbstbewusstsein. Ich schätze mich zum Beispiel punkto Singen selber als untalentiert ein. Aber ich schöpfe Hoffnung. Wenn jemand glaubt, er könne singen, und die Jury findet nein, dann müsste es umgekehrt doch so sein, dass wenn jemand glaubt, er könne nicht singen, dass die Jury findet: Momoll, du kannst es! Falls ich mich nächstes Jahr anmelden sollte, werden Sie es von mir als Erste erfahren, Ehrenwort. Die Ohropax würde ich an Ihrer Stelle schon mal bereitlegen. Zur Sicherheit.