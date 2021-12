Kolumne «Stadtwärts» Es ist ein Kreuz mit dem Christbaum Die Suche nach der Idealtanne ist nie einfach – und in diesem Fall besonders vertrackt. Die Weihnachtsgeschichte eines Pechvogels. Simon Mathis Hören Drucken Teilen

Es gibt Menschen, die scheinen Missgeschicke wie magisch anzuziehen. Das Chaos folgt ihnen zuweilen auf Schritt und Tritt. Ich finde, das kann kein Zufall sein. Oft zeichnen sich notorische Pechvögel durch eine gewisse Gutgläubigkeit aus, die an Naivität grenzt; durch die rührende Überzeugung, dass letztlich doch alles gut kommt.

Bekanntermassen ist eher das Gegenteil der Fall. Etwas Positives gibt es dabei aber immerhin: Wenn erst einmal gründlich alles schief gegangen ist, hat man im Nachhinein immerhin eine Geschichte zu erzählen. Eine wie die folgende.

Die Wahl des Christbaumes will wohlüberlegt sein. Hier ein Markt in der Stadt Luzern. Bild: Boris Bürgisser (15. Dezember 2020)

Auf der Suche nach dem Superbaum

Die sorgfältige Auswahl des Christbaumes für Weihnachten hat in unserer Familie Tradition. Besonders meine Mutter und ich legten Wert darauf, die Idealtanne für unsere Stube aufzutreiben. Mit kritischem Blick musterten wir jeweils die Bäume, die sich im Geschäft vor uns aufreihten. Als ich nach Luzern zog, klinkte ich mich aus der gemeinsamen Christbaumwahl aus. Zudem hätte ich es dekadent (und auch ein bisschen traurig) gefunden, für mich alleine eine Tanne ins Wohnzimmer zu stellen. So kam mein bisher untrügliches Auge für Zweiglängen und Stammdurchmesser etwas aus der Übung.

Als ich später mit meiner Freundin zusammenzog und Weihnachten nahte, war der Fall klar: Ein Christbaum musste her – quasi als Fanal dafür, dass jetzt auch wir eine Familie sind. Selbstbewusst anerbot ich mich, eine Tanne zu besorgen, die dieser Symbolkraft würdig war. So verschlug es mich mittags an einen der einschlägigen Stadtluzerner Märkte. Das war vor ziemlich genau einem Jahr.

Kein Problem, keine Sorge

Da ich zu Fuss unterwegs war, entschied ich mich für einen etwa hüfthohen Baum, der nicht allzu schwer aussah. Ein herziges, wenn auch etwas unförmiges Exemplar. Ein Unikat. Noch während der Verkäufer die Tanne in ein Netz steckte, dämmerte mir, dass wir zu Hause ja gar keinen Sockel hatten. Zum Glück waren auf dem Markt auch gewölbte Ständer aus Weissglas zu haben. Bevor ich den kleinstmöglichen auswählte, fragte ich den Verkäufer sicherheitshalber: «Die Öffnung hier ist schon gross genug für diesen Baum?» Er zuckte mit den Schultern und erwiderte: «Kein Problem, der Baum ist ja winzig. Da brauchen Sie sich gar keine Sorgen zu machen.» Kein Problem, keine Sorgen: Für mich Gutgläubigen waren das genau die richtigen Stichworte. Ich fühlte mich meiner Sache sicher und trat den Heimweg auf den Bramberg an – in der einen Hand einen Mini-Christbaum, in der anderen einen Mini-Christbaumständer.

Da weder das eine noch das andere so leicht und handlich war wie gedacht, rang ich nach Atem, als ich zu Hause ankam. Der Mittag war fast vorüber, die Arbeit rief. Ein Problem nur: Der Stamm des Bäumchens war überraschend dick, sodass er eben doch nicht in die Öffnung des Glasständers passte. Aha. Wer hätte das gedacht. Kein Problem, keine Sorge. Ich eilte zum Werkzeugkasten und stellte fest, dass unsere Säge ziemlich ramponiert und nutzlos war. Also griff ich zum nächstbesten Küchenmesser und «sägelte», was das Zeug hielt.

Ab jetzt nur noch eingetopfte Tannen

Pause. Ich hielt den Stamm über die Öffnung und stellte fest: Das reicht nicht, noch lange nicht. Wieder runter mit dem Baum, weiter sägen. Der Stamm verwandelte sich in einen Bleistift und der Boden glich zusehends dem Inneren eines Spitzers. Ich blickte auf die Armbanduhr. Bald schon musste ich ein Telefonat führen. Fluchend setzte ich zum Spitz-Schlussspurt an, bis schliesslich – halleluja! – der Stamm in die Öffnung passte. Zum Glück hatte ich noch knapp genug Zeit, um ganz schnell unter die Dusche zu hüpfen, um mich von diesem (für meine Verhältnisse) herkulischen Kraftakt zu erholen.

Dass unser erster Christbaum eher windschief als stramm in der Stube stand, führte zwar zu einem kurzen Wortgefecht. Letztlich aber konnten wir uns mit der schrägen Gestalt arrangieren. Irgendwie ist dann eben doch alles gut gekommen.

Heuer haben wir übrigens eine Tanne im Topf gemietet. Das schont die Natur – und die Nerven.