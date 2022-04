Zuger Ansichten Der Wert der Sicherheit Gedanken zu Politik und Schweizer Armeewesen Thomas Gander, Kantonsrat FDP, Cham Drucken Teilen

Unserer Politik wird oft nachgesagt, dass diese etwas träge, dafür beständig sei. Diese Aussage ist sicherlich nicht falsch, auch wenn ich mir oft etwas mehr Dynamik wünsche. Aber nach fast acht Jahren im Kantonsrat bin ich ebenfalls in den langsamen Mühlen der Politik angekommen. Vernehmlassungen, öffentliche Mitwirkungen, gesetzliche Fristen und die Suche nach dem politischen Konsens machen unser System tatsächlich träge. Dafür haben getroffene Entscheide eine längere Beständigkeit und werden nicht alle vier Jahre durch das neue Parlament umgehend wieder geändert. Grundsätzlich sollte die politische Stossrichtung durch plötzlich eintretende Ereignisse nicht überhastet den Kurs wechseln. Dennoch gibt es vereinzelt genau solche Ereignisse, welche einschneidende Kurswechsel zur Folge haben. So hat etwa die Katastrophe von Fukushima zu einer neuen Energiepolitik geführt.

Mit der Invasion durch Russland auf die Ukraine haben wir wiederum ein Ereignis, das für viele bis dahin schlicht unverstellbar war. Ein Territorialkrieg in Europa. Als Milizoffizier der Schweizer Armee habe auch ich während meiner Dienstjahre an etlichen Übungen teilgenommen, die teilweise eine Invasion aus dem Osten beinhalteten. Doch sah ich darin mehr den Sinn vom Erlernen taktischer Fähigkeiten als tatsächlich dem Aufhalten einer möglichen Invasion. Am 24. Februar mussten wir alle feststellen, dass ein Territorialkrieg auch in Europa nicht nur den Geschichtsbüchern angehört. Ich denke, dass wir daher den Wert unserer Sicherheit neu überdenken müssen. Sicherheitsaufgaben den Nachbarländern überlassen kann nicht die Lösung sein, das hat die Coronapandemie gezeigt. In der Krise ist sich letztlich jeder selbst am nächsten. Wir müssen für unsere Sicherheit selbst einstehen.

Eine Armee ist letztlich eine Versicherung und diese kostet eine Prämie. Derzeit bezahlt das Schweizervolk eine Prämie von 0,8 Prozent des BIP, was einem Armeebudget von rund 5,4 Milliarden Franken entspricht. Wobei wir mit diesem Betrag leider nicht das gewünschte Mass an Sicherheit erreichen können. Zum Vergleich: Bei den Mitgliedsstaaten der Nato liegt diese Zielgrösse bei 2 Prozent vom BIP. Natürlich macht es nun keinen Sinn, dass wir überhastet militärische Güter zusammenkaufen. Dennoch bin ich der festen Überzeugung, dass in einem ersten Schritt eine rasche Erhöhung auf 1 Prozent des BIP, dies würde einem Armeebudget von rund 7 Milliarden Franken entsprechen, angezeigt ist.

Die Schweizer Armee hat eine Strategie, welche auch die Beschaffungen in den nächsten Jahren, Jahrzehnten beinhaltet. Durch eine Erhöhung vom Armeebudget könnten wir diese Beschaffungen beschleunigen und ggf. aufstocken. Vermutlich sind durch die jüngsten Ereignisse auch punktuelle Kurskorrekturen notwendig, aber diese können nach einer erneuten Lagebeurteilung umgesetzt werden.

Des Weiteren muss verhindert werden, dass die wehrfähigen Männer und Frauen in die Zivilschutzorganisation abwandern und somit der Armee fehlen. Natürlich sind auch diese Organisationen wichtig, dessen Mittel und Einsatzgebiete haben jedoch den Fokus auf dem Schutz der Bevölkerung. Für die Landesverteidigung ist die Armee zuständig. Der Gedanke, dass unser Land im 21. Jahrhundert nur noch durch das Internet angegriffen werden kann, und die Armee daher nur noch Cyberspezialisten benötigt, ist falsch. Um die Landesverteidigung sicherzustellen, muss die Armee am Boden, in der Luft und auf dem Wasser mit geeigneten Mitteln ausreichend ausgerüstet sein.

Die Sicherheit unseres Landes muss uns mindestens 1 Prozent, besser noch etwas mehr, unserer Wirtschaftsleistung wert sein, finden Sie nicht auch?