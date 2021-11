Mit über 60 Prozent der Ja-Stimmen und einer deutlichen Mehrheit der Stände nimmt die Bevölkerung die Pflege-Initiative an. Anstatt auf den Bundesrat zu warten, wollen die Initianten in einem ersten Schritt den abgelehnten Gegenvorschlag im Parlament durchdrücken. In einem zweiten Schritt soll der Bundesrat vorschlagen, wie die Arbeitsbedingungen verbessert werden können.

