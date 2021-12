Kommentar Soll ein Club von Ärzten bestimmen, wer Suizidhilfe in Anspruch nehmen darf? Ein Genfer Arzt wurde verurteilt, weil er einer gesunden 86-jährigen Frau den Wunsch erfüllt hat, zusammen mit ihrem todkranken Ehemann zu sterben. Nun entscheidet das Bundesgericht. Andreas Maurer Hören Drucken Teilen

Ein unzertrennliches Paar: Francis und Carmen Thévenon. Rolf Neeser (Foto eines Fotos aus dem Familienalbum)

Carmen Thévenon war 86 Jahre alt und starb gemeinsam mit ihrem todkranken Ehemann Francis mit Exit, weil sie sich ein Leben ohne ihn nicht vorstellen konnte. War der Entscheid richtig oder falsch? Wir dürfen uns nicht anmassen, die Frage zu beantworten. Es ist die persönliche Freiheit einer alten Frau zu bestimmen, wie lange sie leben will. Zumindest in der liberalen Schweiz gilt das. Das Strafgesetz schreibt einzig vor, dass sich Suizidhelfer nicht bereichern dürfen. Damit ist das Wichtigste geregelt – mehr ist nicht nötig.

Die Schweizer Akademie der Medizinischen Wissenschaften verfasst zudem ethische Richtlinien. Sie bieten den Ärzten damit eine Orientierungshilfe. Zum Beispiel wie die Triage auf Intensivstationen ablaufen soll. Oder für wen Suizidhilfe am Lebensende in Frage kommt.

Zwischen den Richtlinien und dem Gesetz gibt es einen wichtigen Unterschied. Das Gesetz ist demokratisch legitimiert. Die Richtlinien hingegen stammen von einem Club von Ärzten.

Und dennoch behandelt die Genfer Justiz die ethischen Regeln wie ein Gesetz und verurteilt auf dieser Grundlage den Arzt von Exit, der das Paar in den Tod begleitet hat. Am Donnerstag behandelt nun das Bundesgericht den Fall. Das höchste Gericht hat die Gelegenheit, das Genfer Missverständnis zu klären. Wir werden dankbar dafür sein, wenn wir vielleicht dereinst selber in einer Situation wie Carmen Thévenon sind.