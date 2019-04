Armee: Am Ende nur lauter Zwerge Armeechef Philippe Rebord tritt auf Ende Jahr zurück. Jetzt beginnt die Suche nach einem Nachfolger - oder einer Nachfolgerin. Eva Novak

Der Armeechef muss die Kommandobrücke früher verlassen, als ihm und seiner politischen Chefin Viola Amherd lieb ist. Philippe Rebord kann nichts dafür. Ebenso wenig ist ihm anzulasten, dass er der Armee keinen eigenen Stempel aufdrücken konnte. Dazu ist er nicht lang genug im Amt, und das war auch gar nicht sein Auftrag.

Der Waadtländer mit Unterwalliser Wurzeln sollte vielmehr die «Weiterentwicklung der Armee» umsetzen. Als er im Alter von auch schon gut 59 Jahren sein Amt antrat, wurde die Reform von links und rechts zerrissen und rief auch intern massivsten Widerstand hervor. Heute, kurz vor seinem 62. Geburtstag, ist die Kritik weitgehend verstummt.

Rebord ist gelungen, den von seinem Vorgänger André Blattmann entworfenen Umbau aufzugleisen und gleichzeitig Ruhe in die Truppe zu bringen. Es ist dies das grösste Verdienst des wortkargen obersten Soldaten. Diese Leistung kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, wenn man an den jahrelangen Aufruhr denkt, welcher die Einführung der Armee XXI begleitet hatte.

Einen valablen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden, wird nun nicht einfach. Von den hohen Militärs kommen nur wenige in Frage. Das liegt nicht an Rebord, sondern an seinem Vorgänger. Unter Blattmann kamen jene Offiziere am weitesten, die ihrem Chef am lautesten applaudierten. Wozu das führt, sagte einst der für seine träfen Sprüche bekannte britische Werbetexter David Ogilvy. «Wenn wir immer nur Leute einstellen, die kleiner sind als wir selbst, werden wir eine Gesellschaft von Zwergen.» Beziehungsweise eine Armee von Zwergen.