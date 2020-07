Kommentar Bei einer möglichen Einführung von Töff-Parkgebühren in der Stadt Luzern ist Augenmass gefragt Dass der Luzerner Stadtrat Parkgebühren für Motorräder prüft, ist legitim. Diese sollten aber tiefer sein als jene für Autos.

Stefan Dähler

Künftig könnten in der Stadt Luzern nicht nur Auto-, sondern auch Töfffahrer beim Parkieren zur Kasse gebeten werden. Nachdem der Bundesrat auf Wunsch des Städteverbands eine dafür nötige Verordnungsanpassung beschlossen hat, will der Stadtrat nun die Einführung von Parkgebühren für Töffs prüfen.

Das macht Sinn. Einerseits aus ökologischen Gründen. Denn trotz geringerem Gewicht und Verbesserungen in den letzten Jahren stösst gemäss Bund etwa ein Zweitaktmotorrad immer noch deutlich mehr Kohlenwasserstoffe aus als ein Personenwagen. Andererseits aus lärmtechnischen Gründen. Töffs sind in der Regel deutlich lauter als Autos. Beides fällt in dicht besiedelten und bereits stark von Luftverschmutzung sowie Lärm belasteten städtischen Gebieten besonders ins Gewicht. Dass das Töfffahren von der Stadt durch die Gratisbereitstellung von öffentlichem Raum indirekt gefördert wird, ist daher fragwürdig.

Töffs haben aber nicht nur Nachteile. So benötigen sie im Vergleich mit Autos deutlich weniger Fläche. Dem muss die Stadt Rechnung tragen. Das heisst konkret: Die Parkgebühren für Motorräder sollen tiefer sein als jene für Autos. Da für die Gebührenerhebung eine gewisse Infrastruktur in Form neuer Parkfelder und Bezahlmöglichkeiten nötig ist, stellt sich zudem die Frage, ob es verhältnismässig ist, diese auch ausserhalb der Innenstadt einzuführen. Bei der allfälligen Umsetzung der Gebühr ist also Augenmass gefragt.