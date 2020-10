Kommentar Coronamassnahmen: Einstimmigkeit herrscht in der Zentralschweiz nur auf dem Papier Die Zentralschweizer Kantone sorgen nach dem Bundesratsentscheid für einen Flickenteppich an Coronamassnahmen. Obwohl die Gesundheitsdirektoren einheitliche Massnahmen gefordert hatten.

Dem Coronavirus ist es egal, ob es sich in Obwalden oder Luzern, in Uri oder Nidwalden aufhält. Geografie war nur seine Stärke, als es sich weltweit ausgebreitet hat. Diese Erkenntnis ist nicht neu, hat aber spätestens im Herbst den Kantonsregierungen die Grenzen aufgezeigt. Der Föderalismus funktioniert bei der Bekämpfung der Pandemie nicht. Jetzt muss der Bundesrat ran. Was dieser am Mittwoch auch tat. Mit einheitlichen Regeln, die schweizweit als Mindeststandard gelten. So weit, so gut.

Alexander von Däniken



Allerdings hatte sich die Konferenz der Zentralschweizer Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren vorgängig beim Bund einstimmig dafür eingesetzt, dass bei Veranstaltungen nur noch 30 statt 50 Personen zugelassen werden. Der Bundesrat beliess die Grenze bekanntlich bei 50 Personen. Konsequent wäre nun zumindest für die Zentralschweizer Kantone, die eigene Forderung trotzdem umzusetzen. Doch bis jetzt ist nur Obwalden dem Beispiel von Schwyz gefolgt, welches als erster Zentralschweizer Kanton die 30er-Grenze erlassen hat.

Von Altdorf bis Luzern und von Zug bis Stans wird noch gezögert. Das ruft bei der Zentralschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz leichte Kritik hervor. Man werde «bei weitergehenden kantonalen Massnahmen die Senkung der Personenanzahl bei Veranstaltungen auf 30 zur Diskussion stellen», liess die Konferenz gestern verlauten.

Die Reaktion der Konferenz ist verständlich: Es geht um die Glaubwürdigkeit der Kantone in einer Krise. In dieser verhärten sich zunehmend die Fronten zwischen jenen, welche das Virus verharmlosen oder die Massnahmen verteufeln, und jenen, die sich eine härtere Gangart bei der Virusbekämpfung wünschen. Das stellte auch der Luzerner Gesundheitsdirektor Guido Graf fest.

Die Einstimmigkeit herrscht in unserer Region bis jetzt also nur auf dem Papier – auf jenem der Gesundheitsdirektoren. Es wäre wünschenswert, wenn sich die Zentralschweizer Kantone auf einen gemeinsamen Nenner einigen. Am wichtigsten bleibt jedoch, dass wir alle dem Virus dort Grenzen setzen, wo wir es können: Indem wir Abstand halten, Masken tragen, die Hände waschen und unsere Kontakte auf ein Minimum reduzieren.