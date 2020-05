Gastkommentar Die Schweiz hat einen Pandemieplan, doch offenbar hat ihn niemand gelesen. Eigentlich wäre klar gewesen, was die Schweiz im Falle einer Pandemie zu tun hat. Doch die Behörden haben nicht nach ihrem Plan gehandelt. Das Ernstnehmen von Alarmsignalen hätte der Schweiz viel Leid erspart.

Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone (Sion 1. April 2020)

Es ist ein umfangreiches Werk und öffentlich zugänglich: Der Influenza-Pandemieplan Schweiz*. Er beinhaltet bis ins Detail alle über Pandemien vorliegenden Erkenntnisse, die daraus abgeleiteten Massnahmen, Zuständigkeiten, Zielsetzungen und handelt auch ethische Fragen ab, falls es zu Entscheidungen kommen muss, wie unzureichende Ressourcen eingesetzt werden.

Er beginnt mit einem Zitat von Benjamin Franklin, einem der Gründerväter der USA: «If you fail to plan, you are planning to fail.» Wenn du beim Planen versagst, planst du zu versagen. Damit ist eigentlich die Misere in der aktuellen Pandemiebekämpfung schon auf den Punkt gebracht.

Mit welchem Ernst die Beteiligten dieses Dokument erstellt haben, lässt sich am launigen Gruss am Ende des Vorworts ablesen. Hier wünschen die Präsidentin der Eidgenössischen Kommission für Pandemievorbereitung und -bewältigung (EKP) und der Direktor des Bundesamts für Gesundheit (BAG) «viel Vergnügen». Echt jetzt? Kein Wunder, dass von beiden öffentlich nichts zu hören ist, sie vergnügen sich wohl gerade.

An Abkürzungen muss man sich sofort gewöhnen, im Glossar am Schluss des Dokuments nimmt ihre Aufzählung eine ganze Seite ein. So gehören zu den involvierten Ämtern unterhalb des Bundesrats und der Bundeskanzlei der Bundesstab, dann BHG, EKP, EKiF, Kor EpG, Swissmedic, BLV AApot, BWL, KSD, ZIVI, GDK und SANKO. Die «Kerngruppe Kommunikation» umfasst Daniel Koch. Nein, Scherz, sie besteht aus BAG, BK, EKiF, FMH, GS EDI, Beauftragter KSD, Swissmedic und Vertretern der Kantone.

Nun müssen viele Köche nicht unbedingt den Brei verderben; wer etwas bekämpft, muss dabei klare Ziele vor Augen haben; die wären hier laut Plan:

«Schutz und Erhaltung des Lebens, des Wohls und der Gesundheit der Bevölkerung

Minimierung der Opferzahlen

Vermeidung von wirtschaftlichen Folgeschäden»

Angesichts der im internationalen Vergleich proportional eher hohen Mortalität und wirtschaftlichen Folgeschäden – soweit sie aktuell überhaupt überblickbar sind – von über 40 Milliarden Franken kann man wohl nicht von Zielerfüllung sprechen.

Die Lektüre dieses Plans, der das letzte Mal 2018 aktualisiert wurde und weitgehend sehr verständlich abgefasst ist, lohnt sich unbedingt. Man hätte sich gewünscht, dass auch die Behörden und Regierenden diesen Plan gelesen hätten. Und zwar spätestens am 31. Dezember 2019, als China der Weltgesundheitsorganisation erste Fälle einer neuartigen Lungenkrankheit meldete und bspw. Taiwan noch am gleichen Tag sämtlichen Flugverkehr mit China einstellte.

Die Amtsstellen und auch der Bundesrat können dabei nicht behaupten, dass sie nicht sogleich von renommierten Medizinern darauf aufmerksam gemacht wurden, dass dringend Handlungsbedarf bestünde. Diese Warnungen wurden beamtenbräsig ignoriert.

Die Lektüre und das Ernstnehmen von Alarmsignalen hätten der Schweiz viel Leid, viele Verluste erspart. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (neckische Abkürzung BABS) hätte gewusst, dass es das «zentrale Instrument» für die Pandemiebekämpfung ist. Das BAG hätte gewusst, dass es für die Vorbereitung der Pandemiebewältigung zuständig ist, darunter explizit für die Kontrolle und Durchführung «personenbezogener Massnahmen an der Landesgrenze». Und: «Die Massnahmen an den Flughäfen haben zum Ziel, den Import und/oder Export pandemischer Viren durch infizierte Reisende zu verhindern.» Welche Massnahmen waren das?

Die gesammelten Beamtenheere hätten lesen können: «Sobald das Virus flächendeckend auftritt, sind proaktive Schulschliessungen aus epidemiologischer Perspektive nicht mehr sinnvoll.» Sie hätten zur Kenntnis nehmen müssen: «Die wissenschaftliche Evidenz der Zweckmässigkeit von behördlichen Massnahmen bezüglich des Distanzhaltens ist widersprüchlich, die ökonomischen Folgen (z. B. wegen Absentismus) können beträchtlich sein.»

Sie hätten überprüfen müssen: «Das im Rahmen der Pandemie 2009 durchgeführte Kontaktmanagement zeigte die Grenzen des klassischen Kontaktmanagements auf. Telefone, Faxe, unterschiedliche Listen und Kontaktformulare stiessen als Arbeitsinstrumente rasch an ihre Grenzen; eine elektronische Lösung drängt sich auf. Mit dem internetbasierten Informations- und Einsatz-System IES–KSD steht Bund und Kantonen ein Instrument zur effizienten, kantonsübergreifenden Umgebungsuntersuchung zur Verfügung.» Warum wird dann bis heute noch Faxverkehr gewählt, mit allen darin enthaltenen Fehlerquellen? So wurde erst vor Kurzem aus einer verstorbenen 109-Jährigen ein 9-Jähriger, ein anderer war 87 und nicht 27, wie vom BAG zuerst angegeben.

Dieser Plan enthält auch politisch korrekten Pipifax, so wird umfangreich begründet, wieso das Wort «Verteilung» statt «Zuteilung» verwendet wird, obwohl «Verteilung» als zu paternalistisch kritisiert wird. Er ist streckenweise übergenau und ähnelt manchmal einer Anleitung, wie ein Mensch zu gehen habe, indem jedes dazu nötige Element aufgelistet wird.

Vor allem aber zeigt die Lektüre dramatisch das Versagen der Behörden, zuvorderst des BAG, in der Phase zwischen Anfang Januar und dem Notstopp am 16. März. Statt die vorgesehenen Massnahmen umzusetzen, Kontrolle und Schutz der Grenzen gegen einreisende Infizierte, konsequente Quarantäne, Isolation und Tracing, also Aufspüren aller Kontaktpersonen bei den ersten Fällen in der Schweiz, hat das BAG zuerst abgewiegelt, viel zu lange beispielsweise die Situation im Tessin «beobachtet».

Spätestens ab Anfang März überboten sich dann selbsternannte Koryphäen mit Horrorzahlen von bis zu 100000 Toten in der Schweiz. Natürlich nur als Szenarien, damit man solche Schreckgebilde ohne Behaftbarkeit in die Welt setzen konnte. Nun geriet auch das BAG ins Hyperventilieren. Die Folgen sind bekannt.

Eine letzte Abkürzung und ihr Versagen sei ergänzt: Sobald die nötigen Informationen vorliegen, also beispielsweise das Genom des neuen Erregers, sollte das NZI dafür besorgt sein, so rasch wie möglich einen Labortest zu entwickeln. Das Genom wurde von chinesischen Wissenschaftern nach seiner Entschlüsselung am 12. Januar frei zugänglich ins Internet gestellt. Das Nationale Zentrum für Influenza hat es bis heute nicht geschafft, einen verlässlichen Test in ausreichenden Mengen zu entwickeln oder herzustellen. So fehlt das Testen eines repräsentativen Samples der Schweizer Bevölkerung, das endlich belastbare Aussagen über die wahre Anzahl von Infizierten, Immunisierten und Geheilten möglich machen würde.

*https://www.ur.ch/_docn/125284/Influenza-Pandemieplan_Schweiz.pdf