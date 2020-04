Ein Stück Kultur für zu Hause: «Aus der Stube, in die Stube» – wenn Konzerte in die eigenen vier Wände gestreamt werden

In Zeiten von Covid-19 muss nicht ganz auf Kultur verzichtet werden. Mit den Web-Darbietungen der Initiative «Aus der Stube, in die Stube – Streaming is Caring» kann täglich Kultur erlebt werden.