Kommentar Zugentgleisung in Luzern: Ein ungutes Gefühl bleibt Christian Glaus über die Zugentgleisung im Luzerner Bahnhof aus dem Jahr 2017. Christian Glaus

Die SBB tragen nicht die alleinige Schuld an der Entgleisung vom März 2017 beim Bahnhof Luzern. Dies zeigt der am Donnerstag veröffentlichte Schluss­bericht der Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust. Grund für den Unfall ist eine Verkettung unglücklicher Umstände. Die Weichen wiesen zwar Mängel auf, diese bewegten sich aber innerhalb der Toleranz. Gleiches gilt für den entgleisten Zug Trenitalia.

Die SBB haben auf den Unfall gut reagiert. Sie ersetzten im November 2018 in Luzern die Weichen des betroffenen Typs. Vorsorglich, obwohl damals noch nicht feststand, ob diese tatsächlich für die Entgleisung mitverantwortlich waren. Es stellt sich aber die Frage: Hätte das Unglück verhindert werden können? Schliesslich war bekannt, dass die Weichen alt und aufgrund ihrer Bauweise anfällig waren. Bekannt ist auch, dass die SBB mit dem Streckenunterhalt in Verzug sind, was Zweifel am Zustand der Anlagen aufkommen liess.

Vor zwei Jahren hätte man die Untersuchungsergebnisse vielleicht mit einem Schulterzucken akzeptiert, zumal die Mängel im Toleranzbereich lagen. Doch nach dem Unfall in Baden, bei dem kürzlich ein Kontrolleur verstarb, erscheint auch die Entgleisung in Luzern in einem anderen Licht. Denn in beiden Fällen wurden die Mängel erst nachträglich festgestellt. Aus Schaden wird man klug, besagt zwar ein Sprichwort. Bei der Bahn müsste Sicherheit aber an oberster Stelle stehen. Solche Unfälle dürften gar nicht erst passieren – egal, wie schnell man daraus lernt.