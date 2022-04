Kommentar Nun zeigt sich der Geburtsfehler des Vaterschaftsurlaubs Die Hälfte der Jungväter bezieht den ihnen zustehenden Vaterschaftsurlaub nicht. Die Zahlen offenbar das konservative Familienbild, das in de Schweiz noch immer vorherrscht. Was zu tun wäre. Raffael Schuppisser Drucken Teilen

Fühlen sich Väter zu Hause entbehrlicher als am Arbeitsplatz? Oder ist ihnen ein neugeborenes Baby zu anstrengend? Die Hälfte aller Jungväter bezieht die ihnen gesetzlich zustehenden zwei Wochen Vaterschaftsurlaub nicht, wie aktuelle Zahlen zeigen. Was auch immer der Grund dafür ist: Die Entscheidung der Väter offenbart die konservative Familienvorstellung, die in der Schweiz noch immer weit verbreitet ist. Dazu zählt auch diese Erklärung: Viele Väter haben Angst vor einer Kündigung und verzichten deshalb auf ihr Recht.

Im September 2020 hat die Schweiz den zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub gutgeheissen. Die Initianten versprachen sich damit einen Schritt hin zu moderneren Strukturen für Familien. Nun zeigt der «Urlaub», wie schlecht es wirklich um das Familienbild der Männer bestellt ist. Sind zwei Wochen einfach zu kurz? Braucht es zwei Monate? Oder sogar ein ganzes Jahr? Alles schön, wenn man es finanzieren kann. Doch auch nicht so wichtig.

Dem Vaterschaftsurlaub liegt ein Geburtsfehler zugrunde: Vatersein ist kein Ferienjob, sondern eine Lebensaufgabe. Wer wirklich etwas tun will für die Familien, fördert Tagesschulen, bezahlbare Kitas und Teilzeitarbeit. Es geht darum, im Alltag Karriere und Familie zu vereinbaren. Sollte möglich sein, hat uns doch Corona gelehrt, dass die Dauer­präsenz am Arbeitsplatz gar nicht so entscheidend ist, um im Job Leistung zu erbringen.