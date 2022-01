Wissenschaftlicher Gastbeitrag Medienkrise oder Klagen auf hohem Niveau? Gesunde Demokratien brauchen Journalismus Sollen private Medien staatlich gefördert werden? Ein Gastbeitrag zum Mediensystem aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht. * Linards Udris & Mark Eisenegger Drucken Teilen

Krise des Journalismus oder Klagen auf hohem Niveau? Offenbar sind sich viele in der Schweiz unsicher, was der Gesundheitszustand des Mediensystems ist. Anfang 2021 wussten bei einer Umfrage rund 30 Prozent nicht, ob die Schweizer Medien finanziell besser dastehen als früher oder nicht. Weitere 30 Prozent meinten ja, aber rund 41 Prozent meinten, Schweizer Medien seien weniger oder höchstens gleich profitabel wie vor zehn Jahren.

Diese Unsicherheit überrascht nicht, denn es kommt sehr darauf an, wohin man schaut. Blickt man auf die ­Betriebsergebnisse, ist das Bild oft positiv: Vor allem die grossen Medienunternehmen schreiben noch Gewinne. Aber auch einige kleinere wie die «Freiburger Nachrichten» waren 2019 noch im Plus. Viele regionale Medienunternehmen veröffentlichen aber keine Zahlen zum Geschäftsgang.

Sinkende Einnahmen, steigender Aufwand

Schaut man auf die Gelder, die dem Journalismus und den Redaktionen zur Verfügung stehen, ergibt sich ein deutlich negativeres Bild. Den Medienhäusern fällt es zunehmend schwer, den Journalismus zu refinanzieren. Denn die Werbeeinnahmen für gedruckte Zeitungen sind laut der Stiftung Werbestatistik Schweiz in den letzten 15 Jahren um rund 70 Prozent zurückgegangen. Die Online-Werbeeinnahmen sind deutlich geringer als im Printgeschäft, und sie sinken mittlerweile ebenfalls. Der Hauptgrund ist, dass der Grossteil der Online-Werbeeinnahmen zu den US-Techplattformen wie Google und Facebook fliesst.

Auch die Einnahmen aus der Leserschaft sind gerade im Onlinebereich zu klein: Nur 17 Prozent der Schweizerinnen geben in einer Befragung an, dass sie im letzten Jahr überhaupt etwas für Onlinenachrichten bezahlt haben – mehr als in den Nachbarländern, aber für Medien in kleinen Medienmärkten wie der Schweiz viel zu wenig. Gleichzeitig nimmt der Aufwand für Medien zu. Sie müssen immer mehr Kanäle gleichzeitig bespielen, und jeder Kanal hat seine eigenen Anforderungen. Zeitungen sind für 15 Prozent der befragten «älteren» Bevölkerung ab 55 Jahren immer noch die Hauptquelle, für viele Jüngere sind es Instagram, Facebook oder Youtube und für noch mehr Leute sind es die Websites und Apps, manchmal auch E-Mail-Newsletter.

«Inhaltliche Medienkonzentration» messbar zugenommen

Damit sie keine roten Zahlen schreiben, diversifizieren Medienunternehmen entweder ihre Geschäftsfelder oder sie sparen bei den Ausgaben für den Journalismus – manche machen beides. Einige machen Gewinne eher mit Sparten wie Job-Börsen, die nichts oder wenig mit Journalismus zu tun haben; die Journalismus-Sparte muss für sich selber sorgen.

Gespart wird beim Journalismus dadurch, dass vorher unabhängige Titel in Zentralredaktionen zusammengelegt oder von ihnen beliefert werden. Entsprechend hat die «inhaltliche Medienkonzentration» messbar zugenommen. Wie über ein internationales Thema wie den Ukraine-Konflikt oder ein nationales Thema wie das Medienpaket berichtet wird, sieht dann in den Medien in Zofingen, Luzern und Brig ähnlich aus.

Noch keine «Zombie-Zeitungen» in der Schweiz

Unsere Analysen zeigen immerhin: Vom Konzentrationsprozess ist die regionale Berichterstattung bei denjenigen Medien, die noch übrig geblieben sind, bisher weniger betroffen. «Zombie-Zeitungen» wie in Deutschland, bei denen eine grössere Regionalzeitung nicht einmal mehr eine eigene Regionalredaktion hat, gibt es in der Schweiz noch nicht. Doch auch in den Regionen nehmen die Abbautendenzen zu, zum Beispiel bei Tamedia in Bern. Und der Trend könnte sich verstetigen, weil bei der nationalen und internationalen Berichterstattung kaum noch Sparpotenzial besteht.

Es gibt in den Regionen zwar auch einzelne, neue digitale Medien wie «zentralplus.ch» oder «bajour.ch». Doch auch diese kämpfen um ein nachhaltiges Geschäftsmodell. Eine regelmässige umfangreiche Lokalberichterstattung, die sowohl gedruckt (für die Älteren) als auch digital (für die Jüngeren) angeboten wird, lässt sich längerfristig ausserhalb der Ballungszentren kaum noch refinanzieren.

Ein weiterer Abbau im Journalismus in den Regionen wäre für die direktdemokratische, föderalistisch organisierte Schweiz ein Problem. Studien aus der Schweiz, aus Deutschland und aus den USA belegen die Bedeutung des Lokaljournalismus für die Demokratie.

Dort wo es einen Lokaljournalismus gibt, gibt es mehr politisches Wissen, mehr Wahlbeteiligung, bessere Leistungen in der Finanz-, Verkehrs- und Gesundheitspolitik und mehr Budgetdisziplin in der Politik.

Wie kann man den Abbau im Journalismus stoppen?

In vielen Regionen der USA sind «Zeitungswüsten» entstanden. Neu gegründete digitale Medien mit Lokaljournalismus sind selten; laut den Analysen von Mat­thew Hindman begünstigt das Internet die grossen Anbieter und limitiert die Marktchancen der kleinen Lokalanbieter. Hinzu kommt: Viele Lokalmedien wurden von Organisationen mit engen Beziehungen zur Politik aufgekauft, die ihre weltanschaulichen Interessen verschleiern. Ein Mediensystem, das stark nach marktwirtschaftlichen Kriterien funktioniert, ist offenbar nicht das beste Rezept zur Stärkung eines unabhängigen Lokaljournalismus.

In skandinavischen Ländern hingegen steht der Regionaljournalismus auf gesünderen Beinen. In Norwegen zum Beispiel ist die Zahlungsbereitschaft mit 45Prozent deutlich höher als in der Schweiz. Dort kaufen Menschen Digital-Abos nicht nur bei grossen Medienmarken, sondern auch bei kleineren Regionalmedien. Gleichzeitig gibt es in skandinavischen Ländern traditionell eine indirekte und direkte Medienförderung.

Öffentliche Medienförderung und Medienfreiheit schliessen sich nicht aus

Trotzdem stehen diese Länder in den Ranglisten zur Pressefreiheit regelmässig ganz oben. Öffentliche Medienförderung, Markterfolg von Medien und Medienfreiheit schliessen sich also nicht aus – im Gegenteil. Länder mit einem starken öffentlichen Rundfunk, bei dem strukturelle Sicherungsmassnahmen für die Unabhängigkeit eingebaut wurden, sind «gesunde Demokratien». Und diese Länder haben in der Regel auch eine öffentliche Förderung privater Medien, die ebenfalls mit hoher Medienfreiheit zusammenhängen. Solche vielfältigen Mediensysteme mit starken privaten und starken öffentlichen Medien korrelieren mit einer hohen Demokratie­qualität.

Die Schweiz gehört mit ihrer langen Tradition einer indirekten Presseförderung seit dem 19. Jahrhundert und eines öffentlichen Rundfunks nachweislich dazu. Auch die im Mediengesetz vorgeschlagene direkte Förderung von Onlinemedien führt dieses Modell weiter. Sie orientiert sich an allgemeinen Förder-Kriterien und diese bieten der Politik keine Möglichkeit, auf die Medienberichterstattung Einfluss zu nehmen.

Guter Journalismus, der die Demokratie stärkt, ist auf stabile Ressourcen angewiesen. Dies wird auch von einem Gutachten aus Deutschland zur Innovationsförderung gestützt: Stabile Ressourcen erhöhen gerade in der digitalen Umbruchphase ­Planungssicherheit und helfen ­Medienhäusern, mehr zu riskieren und neue erfolgreiche Modelle und Formate zu testen. Mit einem attraktiven Umfeld können sie mehr in die Aus- und Weiterbildung investieren und die besten Talente anziehen, die innovative Ideen entwickeln.