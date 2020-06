Grenzverletzungen und Übergriffe auf junge Leistungssportlerinnen: Wie Sportfunktionäre einen Mantel des Schweigens über das Idyll der Schweizer Turnfamilie werfen

Mutmassliches Opfer des Kunstturntrainers: «Ich habe ihm vertraut wie einem Vater»

Während in Wil nach der Verhaftung eines Trainers am Regionalen Leistungszentrum Ostschweiz (RLZO) für Kunstturnen die Gerüchte ins Kraut schiessen, geht das minderjährige mutmassliche Opfer der Übergriffe durch die Hölle: «Ich habe mich noch nie so allein gefühlt.»