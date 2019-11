Junglenker verunfallt in Baar – Auto und Beleuchtungsmasten mit Totalschaden

In der Nacht auf Samstag kam in Baar ein 21-jähriger Autofahrer von der Strasse ab und kollidierte frontal mit einem Beleuchtungskandelaber. Verletzt wurde niemand. Am Auto und Beleuchtungsmasten entstand Totalschaden.