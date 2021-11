Kommentar Benpac am Ende: Die Leidtragenden sind die Angestellten Benpac-Chef Marco Corvi versprach viel und hielt wenig. Zwei Jahre nach den beiden vermeintlichen Firmenrettungen bleibt nur ein Scherbenhaufen. Christopher Gilb Hören Drucken Teilen

Viele mögen sich die Augen gerieben haben. Nur kurz nachdem Müller Martini Anfang 2019 bekanntgegeben hatte, den Standort in Stans schliessen zu wollen, trat Marco Corvi als Firmenretter auf. Ende des gleichen Jahres wiederholte sich die Geschichte bei Berghoff in Altdorf. Nur zwei Jahre später ist klar: Die Geschichte nimmt kein Happy End. Nach dem Rauswurf wegen unbezahlter Mieten in Altdorf und zuletzt in Stans hat Corvis Benpac-Gruppe nun bekanntgegeben, sich aus der Schweiz zurückzuziehen. 80 Angestellte verlieren ihren Job. Diverse Gläubiger bleiben zurück.

Was bleibt, ist die Frage, ob das Fiasko vermeidbar gewesen wäre. Vielleicht hätte man im Vorfeld besser darauf achten müssen, wer der vermeintliche Firmenretter wirklich ist. Aber Marco Corvi bediente viele Interessen. Politiker konnten stolz sagen, der Standort sei gerettet, Wirtschaftsförderer sich für den Ansiedlungserfolg auf die Schulter klopfen, der Vorgängerbetrieb zufrieden sein, weil er dank Benpac keine Massenentlassung aussprechen musste.

Als sich dann aber schnell abzeichnete, dass Benpac ein Missgriff war, schwieg man lieber. Die Leidtragenden sind die Angestellten, darunter viele ältere Büezer. Zwei Jahre lang hielten sie durch, und ertrugen so manches, aus Loyalität zu jemandem, der sie doch «gerettet» hatte. Nur um nun zu merken: Es war alles für nichts.