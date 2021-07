Kommentar «Chefsache» 0,37 mg/l Alkohol – was soll's? Polizei soll unbedingt auch in Promille rechnen Immer wieder kommunizieren die Polizeikorps Unfälle unter Alkoholeinfluss mit den Atemlufttestwerten Milligramm pro Liter. Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung versteht aber weder die Einheit mg/l, noch kennt sie den damit verbundenen Grenzwert der erlaubten Fahrfähigkeit. Das mindert leider die präventive Wirkung der Unfallmeldungen. Jérôme Martinu, Chefredaktor Hören Merken Drucken Teilen

Zu viel: Bei diesem Unfall in Horw ergab der Atemlufttest bei einer Autofahrerin einen Wert von 0,37 Milligramm pro Liter, das entspricht einem Blutalkoholwert von 0,74 Promille. Bild: Luzerner Polizei

Es ist ein Stolperstein. Wobei, nein, mehr als nur das: Es ist ein unverständlicher und darum kontraproduktiver Messwert – immer noch! Seit 2016 versuchen uns die Polizeien, ausgelöst von einer Gesetzesänderung des Bundes, bei den Alkoholtests zur Fahrfähigkeit umzuerziehen: Statt den bestens bekannten, aussagekräftigen Promillewerten wird mit Milligramm Alkohol pro Liter Atemluft kommuniziert. In der breiten Bevölkerung versteht man weder den Unterschied, noch kennt man die Milligramm-Grenzwerte. Das lässt sich mit entsprechenden Fragen im persönlichen Umfeld zuverlässig erhärten.

Wir Zeitungsmacher übersetzen darum immer in Promille. Jüngst hat zum Beispiel die Luzerner Polizei mitgeteilt, dass bei einem Unfall in Horw ein «vor Ort durchgeführter Atemlufttest einen Wert von 0,37 mg/l» ergeben habe. Was heisst das? Ist die Grenze der erlaubten 0,5 Promille Blutalkoholgehalt überschritten worden? Ja, denn 0,37 mg/l Atemalkoholkonzentration entsprechen 0,74 Promille. Umrechnungsfaktor: zwei.

Alkohol und Fahrfähigkeit, das ist eine sehr gefährliche Beziehung – egal ob Velo, E-Bike, Töffli, Töff oder Auto. Unabdingbar also, dass jede und jeder die persönliche und die gesetzliche Grenze kennt. Und umso wichtiger wäre es, die präventive Wirkung von Alkohol-Unfallmeldungen nicht unnötig zu schwächen. Was spricht dagegen, nebst den Atemluft-Milligramm konsequent auch die Blutalkohol-Promille anzugeben? Das verstehen noch immer wirklich alle.