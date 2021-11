Kommentar «Chefsache» Bescherung wird lokaler – das ist gut für die Wertschöpfung und origineller Die Pandemie reisst grosse Lücken in die globalen Lieferketten. Wer Weihnachtseinkäufe online tätigt, ist darum gut beraten auf die Lieferfristen zu achten. Mehr denn je bieten sich darum derzeit einheimische Produkte an. Oder zumindest Waren, die schon hier verfügbar sind. Jérôme Martinu, Chefredaktor Hören Drucken Teilen

Beim Christkindli für den Göttibueb in China bestellt? Dann wird es eng mit der rechtzeitigen Lieferung zur weihnächtlichen Bescherung. Archivbild: Laurent Gillieron/KEYSTONE

Die überhitzte, künstliche Rabattschlacht des gestrigen «Black Friday» kann nicht darüber hinwegtäuschen: Als Folge der Pandemie hapert es mit dem Nachschub von Konsumgütern aus aller Welt. Smartphones, Velos, Kleider, Kunststoff-Spielzeugtiere, Roboter-Staubsauger, Kaffeemaschinen, Gamekonsolen und so weiter. Die Nachfrage ist höher als die Lieferkapazität, was ergo für lange Wartefristen und Preisschübe sorgt. Abwarten also? Obwohl das Weihnachtsgeschäft ansteht?

«China Shipping» ist nicht der einzige Grund für Lieferengpässe. Bei den beliebten Nudeln zum Beispiel sind Unwetter und Hitze schuld: Es gibt zu wenig Import-Hartweizen für die hiesige Pastaproduktion. Auch Spaghetti und Artverwandtes aus Hartweizengriess werden also wahrscheinlich teurer.

Es gibt haufenweise weitere Beispiele für Waren, die existenziell am Tropf der globalen Lieferketten hängen. Die Lieferengpässe zwingen uns, für Weihnachtseinkäufe nicht gedankenlos mit dem Online-Bestellknopf zu tätigen. Wir müssen vermehrt nach «einheimischen» Alternativen suchen, wenn die Geschenke rechtzeitig parat sein sollen. «Freu dich auf dein neues Eisenbahn-Set, es wird dann zirka Mitte Februar bei dir eintreffen!» Wer will dem Gottemeitli oder dem Göttibueb schon einen solchen Platzhalter unters Bäumli legen? Wenn die Bescherung heuer lokaler werden muss, dann ist das kein Beinbruch – im Gegenteil. Ein Warenmix mit erhöhter Regionalität ist nachhaltiger, klimafreundlicher, besser für die hiesige Wertschöpfung – und origineller.