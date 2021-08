Kommentar «Chefsache» Bund wirbt mit Kinderbüchlein für Autobahnsanierung – das ist Propaganda vom Feinsten Das Bundesamt für Strassen (Astra) gibt jährlich 1,5 bis 2 Millionen Franken aus für externe PR-Agenturen. Diese sollen in der Bevölkerung die Strassenbau-/Sanierungprojekte und deren Auswirkungen bekanntmachen. Dass hier mitunter zu viel Geld ausgegeben wird, zeigt ein aktuelles Beispiel eindrücklich. Jérôme Martinu, Chefredaktor Hören Drucken Teilen

Fredi Vogl - Stadtautobahn, St.Gallen, Werbung, Comic, Baustelle, Autobahn, Raphael Rohner Raphael Rohner

Noch nie war es so herausfordernd, breites Verständnis für Strassenprojekte zu wecken, wie in Zeiten der Energiewendedebatte. Aber dennoch ist es fragwürdig, wenn das Bundesamt für Strassen jährlich 1,5 bis 2 Millionen Franken an PR-Agenturen für Kommunikationsarbeit zahlt. In St. Gallen ist gar an alle Haushalte ein Kinderbüchlein verteilt worden, in dem Buntspecht Fredi Vogl mittels «leichtem, spielerischem Zugang» die Sanierung der Stadtautobahn erklärt.

Auch wenn das «nur» 56'000 Franken gekostet hat: Was soll das? Geht der Bund etwa ernsthaft davon aus, dass ein Grossteil der Eltern und Erziehungsberechtigten diese Propaganda vom Feinsten den Kindern zum Einschlafen erzählt? In der Zentralschweiz, wo das Milliardenprojekt Bypass Luzern in den Startlöchern steht, könnte vor diesem Hintergrund Ähnliches blühen: In einem weiteren Bundeskinderbüchlein preist das kecke Stadtfüchslein Jogi Rotschwanz die Vorzüge des Umfahrungsprojekts an.

Selbstverständlich darf und muss der Bund über seine Nationalstrassenprojekte sehr breit informieren – ja, auch für Goodwill werben. Schliesslich sind Sanierungen der Verkehrsinfrastruktur nicht nur unabdingbar, sondern auch oft mit grossen Einschränkungen und Emissionen verbunden. Als Steuerzahlerin und -zahler darf man aber in jedem Fall einen haushälterischen Mitteleinsatz erwarten. Bei den Millionen für PR-Agenturen gibt es ergo erhebliches Verbesserungspotenzial. Zuerst beim Streichen von Kinderbüchlein.