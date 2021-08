Kommentar «Chefsache» Das Projekt U-Velostation der Stadt Luzern ist kurzsichtig und widersprüchlich Mit dem Drahtesel ans Ziel in der Luzerner Innenstadt: Das ist effizient, platzsparend, umweltschonend – gerade darum geniesst die Veloförderung verkehrspolitisch höchste Priorität bei Stadtrat und Parlamentsmehrheit. Umso eigenartiger ist es, dass ebendieser Stadtrat mit den Velos auf der Bahnhofstrasse aufräumen und stattdessen eine über 19 Millionen Franken schwere unterirdische Parkingstation bauen will.

So soll die Einfahrt in das unterirdische Veloparking an der Bahnhofstrasse Luzern dereinst aussehen. Visualisierung PD

Die prominente Luzerner Bahnhofstrasse ist nun weitgehend autofrei. Und sie soll ab 2025 auch quasi velobefreit werden: Die Zweiräder sollen praktisch allesamt in ein unterirdisches Parking mit 1200 Plätzen, 500 davon kostenpflichtig. Noch ganze 70 offizielle oberirdische Abstellplätze will die Stadt von der Hauptpost bis zur Jesuitenkirche markieren. Also dort, wo heute Hunderte Velos stehen und wo bereits zwischen den ersten fünf Bäumen ab Seebrücke täglich mindestens 70 Velos parkiert sind. Um die oberirdische «Velobefreiung» durchzusetzen, ist als härtestes Mittel gar ein Parkverbot denkbar. Im Ernst? Höchste Zeit für eine breite Debatte zur Zweckmässigkeit dieses Projekts.

Ist der Plan einfach nur naiv oder gar politisch verblendet? Jedenfalls ist er kurzsichtig und widersprüchlich: Stadtrat und Parlamentsmehrheit räumen der Veloförderung zwar höchste verkehrspolitische Priorität ein, mit der «Zwangseinweisung» unter den Boden wird die Strategie aber konterkariert. Es entspricht nicht Sinn und Zweck des Transportmittels Velo, kompliziert in Parkingstationen statt möglichst nahe an Ziele zu fahren. Kommt hinzu, dass ein angepriesener Vorteil der Velostation gar kein solcher ist: Der unterirdische Zugang zum Bahnhof bringt kaum entscheidende Zeitgewinne auf dem Weg zu den Perrons.

Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gross, dass weiterhin im breiten Stil oberirdisch parkiert wird. Selbst das städtische Tiefbauamt sieht dies kommen: Es rechnet schon jetzt vorsorglich einen jährlichen Aufwand von 150 000 Franken in die Betriebskosten ein, damit der Veloordnungsdienst falsch abgestellte Zweiräder ins Souterrain spedieren könnte.

Die Stadtluzerner Stimmbevölkerung wird im Frühling 2022 entscheiden, ob über 19 Millionen Franken für Bau und Betrieb eines unterirdischen Veloparkings investiert werden sollen. Die entscheidende Frage auf dem Weg zur Abstimmung lautet: Sind Dimension und Kosten im Vergleich zum realistischen Nutzen einer U-Velostation verhältnismässig? Das präsentierte Projekt weckt erhebliche Zweifel.