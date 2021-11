Kommentar «Chefsache» Eklatanter Systemfehler ist offensichtlich: Billettsteuer gehört endlich abgeschafft In Kriens werden Vereine wegen den Finanzproblemen der öffentlichen Hand neu zur Kasse gebeten. Und die Stadt Luzern muss Millionen nachfinanzieren, weil die Erträge aus der Billettsteuer ausbleiben –und noch länger ausbleiben werden. Trotz mehrfach gescheiterten Anläufen: Es braucht endlich eine Systemkorrektur. Jérôme Martinu, Chefredaktor Hören Drucken Teilen

In Kriens sollen die Vereine wegen Finanzproblemen künftig Billettsteuern zahlen, zum Beispiel der SC Kriens. Bild: Dominik Wunderli (Kriens, 24. Juli 2020)

Steter Tropfen höhlt den Stein. Das Naturgesetz funktioniert in der Politik kaum, wie das Beispiel Billettsteuer zeigt. Wiederholte Versuche zur Abschaffung im Kanton Luzern sind gescheitert. Die Steuereinnahmen aus dem Ticketverkauf seien unersetzbar für die – im Grundsatz unbestrittene – Kultur- und Sportförderung. Wirklich? Zur Einordnung: Schweizweit hat die Billettsteuer Seltenheitswert, die meisten Kantone haben sie beerdigt. Im Kanton Luzern wird die Steuer bloss in Luzern, Kriens, Willisau, Emmen, Ebikon und Malters eingezogen. Und einzig in der Stadt Luzern sind die Erlöse zweckgebunden für Kultur- und Sport.

5,7 Millionen Franken wollte die Stadt heuer einnehmen, es werden maximal 1,2. Schon zum zweiten Mal beantragt der Stadtrat nun einen Nachtragskredit für 2021, über 4,5 Millionen sollen aus der Steuerkasse statt aus Ticketverkäufen fliessen. Und in Kriens sollen die Vereine gar zur Lösung der Finanzprobleme beitragen, indem sie bei Veranstaltungen künftig Billettsteuern abliefern.

Ein Hauptargument gegen die Abschaffung der Billettsteuer hat sich indes quasi in Luft aufgelöst: Es bräuchte für die Kultur- und Sportförderung stattdessen öffentliches Geld. Doch dies ist nun eben – Folge der Pandemie – bereits Realität. Und es ist klar, dass dies noch länger so bleiben wird. Deutlicher als jetzt wird es nie mehr: Die Billettsteuer ist ein eklatanter Systemfehler, sie gehört abgeschafft. Und die Stadt Luzern braucht endlich ein neues Fördersystem. Eines, das zuverlässig ohne ineffiziente Umverteilungseffekte läuft.