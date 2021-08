In Rothenburg einen neuen A2-Anschluss öffnen, den alten in Emmen Nord zum Grossteil schliessen: Der 2011 umgesetzte Plan des Bundes erwies sich rasch als untauglich. Statt nach absehbarer Zeit einfach wieder die Sperrbarrieren zu heben, arbeitete das Bundesamt für Strassen jahrelang an Varianten und plant nun letztlich einen kompletten Umbau - für sage und schreibe 28 Millionen Franken.

