Kommentar «Chefsache» In den Fussballstadien braucht es jetzt auch einen Impf-Anpfiff Saisonstart – die Teams sind parat, die Fans dürfen endlich wieder die Ränge in den Schweizer Fussballstadien füllen. Bloss: Mit den Covid-Impfungen haben sie es noch nicht so, die Profisportler. Beim SC Kriens in der Challenge League ist fast die ganze Mannschaft in Quarantäne. Hier braucht es nun unbedingt Korrekturen, schliesslich haben die Fussballer auch eine Vorbildfunktion. Jérôme Martinu, Chefredaktor Hören Merken Drucken Teilen

Schluss mit Testspielbetrieb: Die Super League startet, für FCL-Trainer Fabio Celestini und sein Team gilt es nun wieder ernst. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Niederhasli, 10. Juli 2021

Die Freude über den Saisonstart ist heuer bei vielen besonders gross. Endlich ist in den Schweizer Fussballstadien nicht mehr ausschliesslich das Echo der Kicker auf dem Rasen hörbar: Fans, Gelegenheitsbesucherinnen und -besucher kehren nach fast eineinhalbjähriger Abstinenz zurück.

Während Cupsieger FCL gegen Meister YB heute loslegt, ist eine Liga tiefer beim SC Kriens der Start bereits verschoben: Drei Covid-Positive, fast die gesamte Equipe steckt in Quarantäne, nur die drei geimpften Spieler und ein Genesener sind ausgenommen. Beim FCL sind zwei Drittel aus Team und Staff geimpft.

Quarantänefälle sind mühsam, weil sie den Spielbetrieb unterbrechen. Mindestens so ärgerlich ist aber auch die Botschaft, die damit an Matchbesucherinnen und -besucher ausgestrahlt wird: Sind sich die Fussballer – naturgemäss untereinander und teamübergreifend in engem Körperkontakt – ihrer Vorbildrolle eigentlich genügend bewusst? Müssten die Profimannschaftssportler auch darum nicht ein viel breiteres Impf-Selbstverständnis an den Tag legen? Wie ernst nehmen sie mit ihrer offenkundigen Impfskepsis eigentliche ihre Fans, die Eintritt zahlen und nur mit Covid-Zertifikaten in die Stadien dürfen?

Die Vorfreude auf den Saisonstart ist zwar ungetrübt. Aber es braucht unbedingt Korrekturen, um in den Teams möglichst hohe Impfquoten zu erreichen. Die Klubs haben schliesslich auch ein existenzielles wirtschaftliches Interesse an stabilen Verhältnissen.