Kommentar «Chefsache» Shopping-Piks – das passt! Es braucht mehr mobile Impfzentren Wer trotz Regierungs- und Behördenaufrufen nicht innert nützlicher Frist einen Impftermin zugeteilt erhält oder aber sich einfach noch nicht darum gekümmert hat: Es gibt nun zum Glück niederschwellige Alternativen. Die mobilen Impfzentren funktionieren etwa im Kanton Luzern tadellos und es bräuchte noch mehr davon. Vor allem für die Jungen. Jérôme Martinu, Chefredaktor Hören Drucken Teilen

Mobile Impfstationen, hier im Surseepark, sind an Wochenenden im Kanton Luzern seit dem 29./21. August zugänglich. Bild: PD (Sursee, 21. August 2021)

«Weniger Infektionen sind nötig, um die Spitäler zu entlasten. Deshalb müssen wir uns impfen.» Die jüngsten Appelle des BAG waren unmissverständlich – auch zahlenmässig: Die Ansteckungswahrscheinlichkeit sinke mit einer Impfung um 70 bis 90 Prozent. Diese Botschaft deckt sich konsequenterweise mit dem, was wir seit Wochen von Regierungen und Behörden eingeimpft bekommen. Und: Impfkapazitäten gäbe es genug.

So weit so gut. Aber wie sieht der Realitätscheck aus? Ein Beispiel: Registriert sich etwa der einzige noch Ungeimpfte und Minderjährige einer Familie auf dem Impfportal des Kantons Luzern, so passiert – nichts. Fast drei Wochen lang wird kein Termin zugeteilt! Auch ein Hotline-Anruf bietet keinerlei Erklärung für diesen irritierenden Umstand.

Zum Glück wird währenddessen ein mobiles Impf-Angebot ohne Voranmeldung lanciert. Die stattliche Menschenschlange in der Mall of Switzerland weckt zwar zunächst Skepsis. Aber: Alles ist bestens organisiert, freundlich, läuft effizient ab und es wird sogar gleich ein Termin für die Zweitimpfung des 15-Jährigen gesetzt.

Ein unkomplizierter Shopping-Piks für Impfwillige, die bisher keinen Termin fanden oder finden wollten – das passt! Es braucht mehr solche niederschwellige Angebote. Am besten auch dort, wo sich viele Junge aufhalten. Und auch hier muss man nachbessern: Die Impfstationen schon an Eingängen gross anschreiben. Es ist eine verpasste Chance, wenn – wie im Ebikoner Shoppingtempel – nirgends sichtbar für‘s Angebot getrommelt wird.