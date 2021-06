Kommentar «Chefsache» Versteckspiele müssen aufhören – Behörden schulden ihren Bürgerinnen und Bürgern Transparenz Der nächste Anlauf: Im Kanton Luzern verlangt ein Vorstoss die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips – alle anderen Kantone und der Bund praktizieren dieses bereits. Allein die Prinzipumkehr reicht aber noch nicht: Es braucht einen Kulturwandel in der Verwaltung und bei den politischen Entscheidungsträgern. Jérôme Martinu, Chefredaktor Hören Merken Drucken Teilen

Dokumente und Akten in öffentlichen Verwaltungen: Dank dem Öffentlichkeitsprinzip sind sie für Bürgerinnen und Bürger grundsätzlich frei einsehbar. Symbolbild: Christian Beutler/ Keystone (Zug, 1. März 2018

Endlich! Das Öffentlichkeitsprinzips im Kanton Luzern ist wieder auf der Agenda. Die staatspolitische Kommission fordert per Vorstoss die Einführung. Keine Selbstverständlichkeit! Denn in der Luzerner Politik stiess die Öffnung der behördlichen Dunkelkammer über zehn Jahre lang immer wieder auf Ablehnung der bürgerlichen Mehrheit im Parlament. Und dies obwohl das Öffentlichkeitsprinzip in allen anderen Kantonen und beim Bund längst selbstverständlich ist.

Nun stehen die Zeichen auf die längst fällige Öffnung. Sogar der Regierungsrat hat seine Position inzwischen wieder korrigiert und letztes Jahr einem Systemwechsel grundsätzlich zugestimmt. In einem demokratischen, von den Bürgerinnen und Bürgern finanzierten Staatswesen gibt es keinerlei Grund für Versteckspiele. Natürlich kann nicht jedes Schriftstück, jedes Regierungsratsprotokoll subito allen zugänglich sein. Es braucht stabile Vertraulichkeitsregelungen. Aber am Grundprinzip einer transparenten Verwaltung und Politik gibt es heutzutage nichts mehr zu rütteln.

Allein mit dem Öffentlichkeitsprinzip ist es indes nicht getan. Es braucht generell einen Kulturwandel. So wird es für Medienschaffende etwa zunehmend schwieriger, mit behördlichen und politischen Verantwortungsträgern direkt zu reden, selbstredend besonders bei unangenehmen Themen. Zu oft gibt es nur schriftliche und dann entsprechend schwurblige bis unverständliche Antworten. Solche Versteckspiele müssen aufhören.