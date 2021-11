Interview Sind Sie nicht von JFK besessen, Herr Stone? Der Regisseur sagt: «Nein, ich war ja noch nicht einmal sein Wähler»

Fast 60 Jahre nach dem Mord am US-Präsidenten John F. Kennedy rollt Starregisseur und Politikkritiker Oliver Stone den Fall in einem Dokfilm neu auf. Dabei hat er sich bereits in den 90er-Jahren intensiv mit JFK beschäftigt. Warum tut er das?