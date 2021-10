Kommentar Ein CEO für die Gemeindeverwaltung: Es lohnt sich, dieses Modell zu prüfen Im Kanton Luzern analysieren gleich vier Gemeinden, ob ihre Verwaltung noch zeitgemäss geführt ist. Das ist ein löbliches Vorgehen. Die Vor- und Nachteile müssen allerdings sorgfältig abgewogen werden. Niels Jost Hören Drucken Teilen

Immer mehr Zentralschweizer Gemeinden setzen auf alternative Führungsmodelle ihrer Verwaltung. Am bekanntesten ist das CEO-Modell: Eine Geschäftsführerin leitet die operativen Geschäfte, während der Gemeinderat bei geringerem Pensum rein strategisch tätig ist und quasi als Verwaltungsrat agiert. Mit Neuenkirch, Reiden, Flühli und Malters ziehen gleich vier Luzerner Gemeinden einen Modellwechsel in Erwägung.

Eine solche Überprüfung ist je nach Gemeinde durchaus angezeigt. Denn die Gemeindeverwaltungen sehen sich mit ständigen Veränderungen konfrontiert. Die Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger steigen. Es wird ein immer schnellerer und professionellerer Service erwartet. Das belastet auch die Gemeinderätinnen und -räte, welche vielerorts stark ins operative Alltagsgeschäft eingebunden sind. Kommt es zu Neuwahlen, bekundet so manch eine Gemeinde Mühe, genügend und aus fachlicher Sicht genügend gute Nachfolgerinnen und Nachfolger zu finden. Ein CEO-Modell kann hier eine Lösung sein.

Doch es hat auch klare Nachteile: So steht und fällt es mit der Qualität einer einzigen Person, die im Übrigen jederzeit kündigen kann. Und es vergrössert den Verwaltungsapparat, während der Milizgedanke in den Hintergrund rückt. Ein Patentrezept, welches Modell das richtige ist, gibt es nicht. Das muss jede Gemeinde für sich individuell entscheiden. Wichtig ist, dass neben dem Gemeinderat und der Verwaltung auch die Bevölkerung in diesen Prozess einbezogen wird.