Kommentar Förderung von Informatiktalenten in der Zentralschweiz: Freiwilligkeit ist entscheidend Der Fachkräftemangel im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie ist gross. Projekte wie ICT-Scouts und ICT-Campus sind darum willkommen. Auch in der Zentralschweiz. Alexander von Däniken

Homeoffice, Videokonferenzen und Fernunterricht zeigen: Die Digitalisierung wird immer wichtiger. Doch für eine reibungslose Umsetzung mangelt es an Fachkräften. Fast 36'000 Experten der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) fehlen laut ICT-Berufsbildung Schweiz in sieben Jahren. Programmierer oder Netzwerktechniker aus dem Ausland importieren, ist nur in Einzelfällen realistisch. Denn die Fachkräfte sind überall gefragt. In Deutschland etwa vergehen laut einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom im Schnitt sechs Monate, ehe eine ICT-Stelle besetzt werden kann.

Darum müssen mehr eigene Fachkräfte rekrutiert werden. Das ist gar nicht so einfach. Denn Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik sind für die ICT-Berufe wichtig – bei Schülern aber unbeliebt. Hier setzt das Projekt der ICT-Scouts an: Botschafter geben 1.-Sek-Schülern einen Vormittag spielerischen Informatikunterricht und werben für einen Campus, auf dem während drei Jahren jeden Samstag eigene Projekte verfolgt werden können.

In einem Monat wird in Luzern ein solcher Campus für Zentralschweizer Jugendliche eröffnet. Das Projekt hat eine Chance verdient. Zwar ist es ungewöhnlich, dass sich nebst der öffentlichen Hand auch eine Krankenkasse und weitere Firmen an den Kosten beteiligen. Aber es zeigt das grosse Bedürfnis der Wirtschaft an Fachkräften. Wichtig ist, dass die Schüler nicht bedrängt werden.