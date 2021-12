Kommentar Formel-1-Weltmeisterschaft: Grosser Sport, grosse Aufgaben Die Formel-1-Saison 2021 bot Dramatik und grossartigen Sport und mit Max Verstappen einen verdienten Weltmeister. Auch die sportlichen Perspektiven stimmen. Doch abseits des Sports muss sich die Formel 1 Gedanken machen. Cyril Aregger Hören Drucken Teilen

Herausforderer Max Verstappen siegte gegen Hamilton. Ali Haider

Was für eine Formel-1-Saison, was für ein Ende! Der Kampf um den Weltmeistertitel bot Dramatik bis zum Schluss, Max Verstappen und Lewis Hamilton kämpften mit allen erlaubten und einigen unerlaubten Mitteln um die Krone des Motorsports. Am Ende obsiegte Herausforderer Verstappen, die Mercedes-Dominanz der letzten sieben Jahre ist gebrochen. Red Bull war ein absolut ebenbürtiger Gegner. Verstappen hat das Ziel «Weltmeister» kompromisslos verfolgt und dabei auch mal rote Linien überschritten. Nötig hat er dies eigentlich nicht. Dass er ein ganz Grosser seines Sports ist, hat der 24-jährige Neo-Weltmeister längst bewiesen.

Die Formel-1-Saison 2021 bot besten Sport – und die Voraussetzungen für 2022 sind ebenfalls gut. Die neuen Aerodynamik-Regeln dürften für mehr Ausgeglichenheit im Feld sorgen, Überraschungen sind – wie immer im ersten Jahr mit tiefgreifenden Regeländerungen – möglich.

Sportlich steht die Formel 1 gut da. Die Organisatoren stehen aber auch abseits des Sports in der Pflicht. Immer mehr Rennen finden in Ländern statt, die die Menschenrechte nicht achten. So neuerdings in Saudi-Arabien oder – schon länger – in China, Katar und Abu Dhabi. Dies schadet zumindest im Westen dem Image des Sports, der sich gleichzeitig auch mit Umweltfragen auseinandersetzen muss. Einzelne Fahrer wie Lewis Hamilton und Sebastian Vettel beziehen bereits Stellung. Es stünde der gesamten Formel 1 gut an.