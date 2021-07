Kommentar Freiheit statt PS-Boliden: Woher kommt die Beliebtheit der Auto-Abos? Auto-Abos erfreuen sich immer grösserer Beliebtheit – vor allem bei Jungen. Das Angebot richtet sich an eine Gruppe, die nutzen, nicht besitzen will. Stefan Ehrbar Merken Drucken Teilen

Erstaunlich ist der Aufstieg der Auto-Abos, weil es das wesensverwandte Leasing schon lange gibt.

Hendrik Schmidt

Gehört Ihnen ein Auto? Dann sind Sie Teil der Mehrheit – noch. Denn der Besitz verliert an Stellenwert. Schon in neun Jahren könnten 40 Prozent der neuen Autos im Abo gelöst werden.

Woher kommt die Beliebtheit dieses Modells? Es ermöglicht das Fahren eines Neuwagens, ohne sich um Wartung, Service oder Steuern Sorgen machen zu müssen. Besonders Jüngeren, die nicht Zehntausende Franken hinlegen können, eröffnen Abos die Möglichkeit auf ein eigenes Auto.

Erstaunlich ist der Aufstieg der Auto-Abos, weil es das wesensverwandte Leasing schon lange gibt. Doch diese Finanzierungsform ist in Verruf geraten: Sie bildet die wahren Kosten eines Autos kaum ab und steht in den Köpfen vieler – zu Recht oder zu Unrecht – für die (zu) einfache Finanzierung von übermotorisierten Autos und eine potenzielle Schuldenfalle.

Netflix und Co. nicht unähnlich

Abo-Anbieter hingegen setzen auf Elektromobilität, auf eine unkomplizierte Online-Abwicklung und warme Bilder. Sie verkaufen keine PS-Boliden, sondern versprechen wenig Aufwand und viel Freiheit. Sie richten sich an eine Gruppe, die nutzen, nicht besitzen will. Darin sind sie Netflix und Co. nicht unähnlich.

Das zeigt: Wer heute Mobilität verkaufen will, muss digital auf der Höhe sein. Prozesse müssen einfach, verständlich und schnell sein, versteckte Kosten darf es nicht geben. Daran muss sich die Konkurrenz orientieren, ob sie Mobility heisst oder SBB.