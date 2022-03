Kommentar Gesamtverkehrskonzept für den Kanton Luzern: Sinnvoller Ansatz, aber viele Hürden Die Luzerner Regierung will ihre Mobilitätsplanung vereinheitlichen. Das ist ein sinnvoller Ansatz. Doch die Vernehmlassungsantworten zeigen: Das Konzept wird im Parlament einen schweren Stand haben. Dominik Weingartner Drucken Teilen

Bauprogramm, Radroutenkonzept, ÖV-Bericht: Der Kanton Luzern kennt zahlreiche Planungs- und Massnahmeninstrumente im Bereich der Mobilität. Das Projekt Zukunft Mobilität Luzern will alle diese Teilbereiche in einem Papier zusammenfassen. Die ganzheitliche Betrachtung der Mobilität ist ein sinnvoller und überfälliger Ansatz.

Die Vernehmlassung zum Planungsbericht und den damit verbundenen Gesetzesanpassungen zeigt aber auch: Der zuständige Regierungsrat Fabian Peter hat ein herausforderndes Projekt angestossen. Überraschend ist, dass der rein bürgerlich besetzte Regierungsrat ein Mobilitätskonzept in die Vernehmlassung schickt, das in erster Linie bei den linken Parteien und beim velo- und fussgängerfreundlichen Verkehrsclub auf viel Gegenliebe stösst. Auch die Mitte unterstützt den Bericht im Grundsatz. Der Gewerbeverband, der Touringclub und die SVP zerreissen das Papier hingegen in der Luft. Verklausulierte Kritik kommt auch von Peters eigener Partei, der FDP.

Es ist die immer wiederkehrende Streitfrage beim Thema Mobilität, welche die Meinungen teilt: Welche Rolle soll das Auto künftig spielen? Und ist die Bevölkerung bereit, in diesem Punkt Abstriche zu machen? Konsultiert man den Bestand von Personenwagen im Kanton Luzern, lautet die Antwort Nein – er steigt kontinuierlich. Ob die Politik bereit ist, hier regulatorisch einzugreifen, wird sich im Kantonsrat zeigen. Aus Sicht der Regierung besteht die Gefahr, dass der klimapolitisch motivierte Ansatz verwässert wird.