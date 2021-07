Kommentar Hilfe des Kantons Luzern ist richtig – aber Luzerner Kantonsspital braucht Spielraum Die Pandemie hat den Luzerner Spitälern letztes Jahr finanziell stark zugesetzt. Dass der Kanton Luzern hilft, ist gut. Die geplante Erhöhung des Aktienkapitals beim Luzerner Kantonsspital birgt aber auch ein Risiko. Alexander von Däniken Hören Merken Drucken Teilen

Viel hätte nicht gefehlt – und das Gesundheitssystem in der Zentralschweiz wäre letztes Jahr kollabiert. Zeitweise gab es in der ganzen Region weniger als eine Handvoll freier Intensivbetten. Dank eines rund eineinhalb Monate langen Notstopps für nicht lebensnotwendige Operationen, den der Bundesrat schweizweit anordnete, und dank des unermüdlichen Einsatzes des Spitalpersonals ist Schlimmeres verhindert worden.

Doch die Massnahmen haben ihren Preis. Die Luzerner Akutspitäler – allen voran das Luzerner Kantonsspital als grösstes in der Zentralschweiz – konnten die verschobenen Wahleingriffe nie richtig aufholen. Zu gross war die Angst einiger Patienten vor einer Ansteckung. Die Folge: Allein das Luzerner Kantonsspital hat letztes Jahr einen pandemiebedingten Verlust von 38,7 Millionen Franken verzeichnet.

Dass der Kanton hilft, ist wichtig. Und es ist richtig, dass er sich der unterschiedlichen Rollen bewusst ist. Als Besteller von medizinischen Leistungen deckt der Kanton die pandemiebedingten Verluste mit Beiträgen an die Rechnungen der Listenspitäler. Da der Kanton gleichzeitig auch Eigner des Luzerner Kantonsspitals ist, sollen die restlichen 25,9 Millionen Franken in Form einer Erhöhung des Aktienkapitals ans Spital fliessen. Damit fällt es dem Spital leichter, an Fremdkapital zu kommen.

Und das wird in den nächsten Jahren entscheidend sein. Bis 2035 wird das Kantonsspital rund eine Milliarde Franken investieren. Dumm nur, hat der Kanton seit 2012 rund 100 Millionen Franken an Dividenden bezogen. Durch die nun geplante Erhöhung des Aktienkapitals kann der Kanton dem Spital sogar noch mehr Geld aus der Kasse nehmen. Das darf nicht passieren. Das Spital braucht finanziellen Spielraum.