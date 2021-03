Kommentar Schnelltests: Horw macht Druck auf den Bund Die Zulassung von Schnelltests, die ohne unangenehmen Nasenabstrich auskommen, kommt nur schleppend voran. Doch die Realität ist den Behörden längst voraus. Robert Knobel Hören Merken Drucken Teilen

Das Alterszentrum Horw hat 500 Speichelschnelltests, die in der Schweiz noch nicht zugelassen sind, im Ausland eingekauft. So sollen künftig sämtliche Besuchende am Eingang systematisch auf Corona getestet werden. Erstmals werden somit in Luzern Tests in Eigenregie und ohne den offiziellen Segen von Gesundheitsbehörden durchgeführt. Das Vorgehen ist risikolos – im besten Fall entdeckt man positive Fälle, die sonst unter dem Radar geblieben wären.

Solche Privatinitiativen verstärken den Druck auf die Schweizer Behörden. Es ist immer weniger verständlich, weshalb sie die Verkaufszulassung dieser einfach zu handhabenden Schnelltests nicht endlich vorantreiben. Dies umso mehr, als Nachbarländer wie Deutschland und Österreich die Speichelschnelltests inzwischen geprüft und für zuverlässig befunden haben. Im Internet wimmelt es zudem von Schweizer Händlern, die trotz Verkaufsverbot solche Tests anbieten und wohl auch an Schweizer Käufer liefern.

Die Realität ist den Behörden einmal mehr um einiges voraus. Inzwischen hat indessen auch der Bund signalisiert, dass man die Zulassung von Speichelschnelltests prüfen wolle. Einen Zeithorizont hat er bisher nicht genannt. Die Erfahrungen aus Horw könnten für den Bund jedenfalls nicht uninteressant sein, wenn es darum geht, die Zuverlässigkeit der Tests zu überprüfen.