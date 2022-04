Kommentar Mit mehr Transparenz bei Personalrekrutierung helfen sich die Spitäler selbst Wie viel Geld stecken die Zentralschweizer Kantonsspitäler in die Personalrekrutierung? Die Frage ist relevant, weil es sich um Prämien- und Steuergelder handelt. Aber auch, weil sich der Fachkräftemangel zuspitzt. Eine aktive Kommunikation erhöht den Druck auf die Politik. Alexander von Däniken Drucken Teilen

Über Geld spricht man nicht. Ausser es wird in Beton investiert. Die Kantonsspitäler teilen darum gerne aktiv mit, wie viel ein An- oder Neubau kostet. Aber nicht, wie viel Geld sie in die Hand nehmen, um an geeignetes Personal zu kommen. Dabei wird genau diese Investition immer relevanter. Schon seit Jahren kämpfen die Spitäler in der Zentralschweiz und landesweit um genügend Pflegefachkräfte.

Nun wird auch das Ärztepersonal begehrter, wie mehrere Vermittler aus dem Gesundheitswesen berichten. Gründe sind unter anderem Zulassungsbeschränkungen an Unis und mehr Rückwanderungen in das Herkunftsland. Wegen des Bevölkerungswachstums und der Demografie wird die Nachfrage grösser als das Angebot, wie sich schon bei den Hausärzten zeigt. Mit dem Einsatz von Headhuntern und temporären Angestellten löst man das Problem zwar nicht nachhaltig. Trotzdem ist er vor dem beschriebenen Hintergrund logisch und legitim.

Aber die Spitäler stehen bei den Prämienzahlenden in einer besonderen Verantwortung. Das gilt für die öffentlichen Krankenhäuser umso mehr, weil sie auch von den Steuerzahlenden mitfinanziert werden. Die Frage, wie viel Geld ein Spital ausgeben muss, um an Fachkräfte zu kommen, gehört darum öffentlich diskutiert. Mehr Transparenz ist auch im Interesse der Spitäler selbst. Bestenfalls steigt nämlich der Druck auf die Politik, den Fachkräftemangel wirksam zu bekämpfen.