Kommentar Krypto in der Vorsorge: Eine klare Weisung ist nötig Die Aufsichtsorgane müssen die offenen Fragen bei Kryptoinvestitionen im Vorsorgebereich möglichst rasch klären. Es darf kein Flickenteppich entstehen. Gregory Remez Hören Drucken Teilen

Dürfen Vorsorgeeinrichtungen das Geld ihrer Versicherten auch in Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum anlegen? An dieser Frage scheiden sich in der Fachwelt aktuell die Geister. Insbesondere in Juristenkreisen wird rege darüber diskutiert, ob Kryptos gemäss der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge zu den sogenannten «alternativen Anlagen» gezählt werden oder ob dafür eine eigene Kategorie geschaffen werden müsste – mit noch schärferen Auflagen bis hin zu partiellen Verboten.

Für beide Seiten gibt es valide Argumente. Eines ist aber unbestreitbar: Auch wenn sich Kryptowährungen als Investitionsinstrumente in der Finanzwelt inzwischen etabliert haben, handelt es dabei nach wie vor um Hochrisikoanlagen, Totalverluste sind nicht auszuschliessen. Jeder Vorsorgeanbieter sollte sich daher Investitionen in Kryptofonds und vergleichbare Vehikel gut überlegen.

Zudem müssen die Aufsichtsorgane die offenen Fragen möglichst rasch klären. Es kann nicht sein, dass zwischen regionalen Behörden Uneinigkeit herrscht und bestimmte Anbieter – wie jüngst in Luzern – vorpreschen dürfen, während andere zurückgepfiffen werden. Hierfür braucht es in erster Linie eine klare Weisung seitens der Oberaufsichtskommission, die von Gesetzes wegen für «eine einheitliche Aufsichtspraxis im System der beruflichen Vorsorge» zuständig ist. Dies ist insbesondere mit Blick auf die zweite Säule wichtig.