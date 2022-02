Kommentar Luzerner Gemeinden müssen mit E-Autos vorausfahren Eine nachhaltige Mobilität ist für das Erreichen der Klimaziele unumgänglich. Voraussetzung dafür sind auch Gemeinden, die mit gutem Beispiel voranfahren. Doch anders als in Obwalden bewegen sich Luzerner Gemeinden erst zögerlich. Alexander von Däniken Drucken Teilen

Die Evolution auf den Schweizer Strassen kommt auf leisen Sohlen, aber mit viel Schub. 32'000 Elektroautos sind 2021 landesweit neu in Verkehr gesetzt worden – 62 Prozent mehr als im Vorjahr. Dieses Jahr könnten sogar mehr Elektro- als Dieselfahrzeuge neu in Verkehr gesetzt werden. Die Entwicklung ist erfreulich und notwendig, um die Klimaziele zu erreichen.

Damit noch mehr Menschen auf den öffentlichen Verkehr, (Elektro-)Velos und Fahrzeuge mit nicht fossilem Antrieb umsteigen, muss die Politik für gute Rahmenbedingungen sorgen. Ein Schritt ist im Kanton Luzern der Planungsbericht Klima und Energie, der im März vom Kantonsparlament zu Ende beraten wird. Es nützt aber alles nichts, wenn die Politik die Bevölkerung nicht mitnimmt. Das hat das Nein zum CO 2 -Gesetz im letzten Juni gezeigt.

Nirgends ist die Politik näher als in der eigenen Gemeinde. Dieser Vorbildfunktion nehmen viele Luzerner Gemeinden bei der Mobilität noch nicht wahr. Sempach zum Beispiel strebt das Energiestadt-Goldlabel an, will aber die Beschaffung von umweltfreundlicheren Fahrzeugen in näherer Zukunft nicht priorisieren. Das ist ein verheerendes Zeichen. Dass es auch anders geht, zeigen die Obwaldner Gemeinden Alpnach, Sarnen und Engelberg. Sie setzen seit Herbst auf ein Carsharing-Modell mit Elektroautos, von dem Bevölkerung, Touristen und Gemeindeangestellte gleichermassen profitieren können. So geht das!