Kommentar Verkehrshaus als Museumsstandort muss von der Regierung ernsthaft abgeklärt werden Die Mehrheit des Luzerner Kantonsrats will eine umfassende Auslegeordnung, wo die Museen und das Kantonsgericht künftig stationiert sein sollen. Obwohl die Regierung das Verkehrshaus als Museumsstandort ablehnt, muss sie diese Variante vertieft abklären. Lukas Nussbaumer

Für die Luzerner Regierung ist klar: Das Verkehrshaus ist als Standort für das neue Luzerner Museum keine Option – im Gegensatz zum alten Zeughaus auf der Musegg, das sich «sehr gut» eigne. Deshalb plane sie keine weitere Prüfung des Standorts Verkehrshaus, schreibt sie in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage. In einer zeitgleich veröffentlichten Stellungnahme zu einem anderen Vorstoss zeigt sich das Gremium hingegen bereit, eine umfassende Auslegeordnung zur Standortfindung für das Museum zu erarbeiten.

«Was gilt denn nun?», fragt man sich zuerst einmal. Auf den zweiten Blick ist die Bereitschaft, mit der Standortsuche neu zu beginnen, der politischen Realität geschuldet. Die Motion, in der ein Neustart gefordert wird, wurde von mehr als der Hälfte des Kantonsrats unterzeichnet. Eine Mehrheit dazu ist also fast sicher. An ihrer Meinung zum richtigen Standort für das Museum hält die Regierung jedoch fest. Sie schreibt nämlich nur, sie werde das Verkehrshaus bei einem Ja zur Motion «in die Überlegungen einbeziehen».

Ein Ja zu einer ernsthaften Prüfung von Alternativen ist das nicht. Dabei muss die Exekutive exakt dies tun, wenn sie die von Mitgliedern aller Parteien unterschriebene Motion umsetzen will. Dort heisst es: «Zum Verkehrshaus sind zwingend weitere Abklärungen zu treffen.» Im Klartext: Die Regierung muss das Verkehrshaus also genauso vertieft in Erwägung ziehen wie das von ihr favorisierte alte Zeughaus.