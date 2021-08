Kommentar Mit Zertifikat an Veranstaltungen im Saal: Mutige vor! Noch setzen wenige Konzertlokale und Veranstalter in der Zentralschweiz auf das Covid-Zertifikat. Dabei bietet dieses Modell zahlreiche Vorteile. Alexander von Däniken Hören Drucken Teilen

Lange lag die Veranstaltungsbranche im künstlichen Koma – seit dem 28. Juni aber füllen sich in der Zentralschweiz die Theater, Konzertsäle und Mehrzweckhallen allmählich wieder mit Leben. Der Lockerungsschritt des Bundesrats: Veranstaltungen bis 1000 Personen dürfen ohne kantonale Bewilligung stattfinden. Die Organisatoren können zwischen zwei Varianten wählen: mit oder ohne Covid-Zertifikat. Erstaunlicherweise wird die für die Veranstalter finanziell schlechtere Variante im Moment bevorzugt.

Wer von den Besuchern kein Covid-Zertifikat verlangt, darf nämlich den Saal nur zu zwei Dritteln füllen. Wenn die Besucher Stehplätze haben oder sich frei bewegen können, ist die Kapazität sogar auf maximal 250 Personen drinnen oder 500 Personen draussen beschränkt. In Innenräumen müssen die Besucher zusätzlich Schutzmasken tragen und die Abstände einhalten. Tanzen ist verboten. Veranstalter hingegen, die ein Covid-Zertifikat verlangen, können den Saal füllen.

Der Aufwand für die Zutrittskontrollen ist durchaus zu bewältigen, wie etwa der FC Luzern schon gezeigt hat. Allfällige Ängste, ungeimpfte Besucher zu diskriminieren, sind fehl am Platz: Eintritt erhalten bekanntermassen auch Getestete und Genesene. Letztlich würden auch jene Besucher profitieren, die Wert darauf legen, an Veranstaltungen keine Maske anziehen zu müssen und sich frei bewegen zu können. Also: Mutige Veranstalter vor!