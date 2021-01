Neuer radikaler Klimaplan: Die Grünen stärken ihre Konkurrenten

Umweltpolitik

Neuer radikaler Klimaplan der Grünen: Die Schweizer Bevölkerung soll zu weniger Konsum erzogen werden

Die Menschen in der Schweiz sollen weniger Produkte kaufen. Und die Gesellschaft soll weniger am Wirtschaftswachstum orientiert sein. Das fordern die Grünen in einem neuen Papier. Die politische Konkurrenz freut sich über die Radikalisierung der Ökopartei.