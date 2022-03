Kommentar Russia Today sperren? Es wäre fatal, wegen Putin die Medienfreiheit über Bord zu werfen Die EU-Sanktionen verlangen, dass die Staatssender Russia Today und Sputnik gesperrt werden. Die Schweiz widersetzt sich. Warum das richtig ist. Raffael Schuppisser Drucken Teilen

An 85 Prozent der Zerstörung in Mariupol ist das Freiwilligenbataillon der Ukrainer schuld, ukrainische Soldaten schiessen auf Kinder und das ukrainische Militär greift die «Volksrepublik Donezk» mit Raketen an. Das erfährt, wer sich über die Plattform «Russia Today» über den Krieg in der Ukraine informiert. Wobei hier nie von einem Krieg die Rede ist. Immer nur von der «Ukraine-Krise».

Russia Today verbreitet – wie Sputnik auch – offenkundige Falschmeldungen. Für die EU sind die beiden staatlichen Sender eine Waffe, über die Putin seine Propaganda verbreitet. Deshalb wurden sie gesperrt. Obwohl die Schweiz entschieden hat, EU-Sanktionen zu übernehmen, macht der Bundesrat hier eine Ausnahme. Russia Today und Sputnik kann man über das freie Internet in der Schweiz empfangen – Sunrise und Swisscom hingegen haben die Sender auf ihren Setup-Boxen gesperrt.

Der Entscheid des Bundesrates ist richtig. Es geht hier nämlich nicht nur um den Krieg in der Ukraine, sondern auch um die Medienfreiheit an sich. Es will gut überlegt sein, wann man sie einschränkt. Oft wirken solche Zensuren nämlich kontraproduktiv. Andersdenkende wittern eine Verschwörung: Wer nicht auf Linie ist, wird mundtot gemacht.

Die Thematik ist bekannt aus den sozialen Medien, wo viele Unwahrheiten verbreitet werden. Sie zu löschen, ist leicht und zu kurz gedacht. Sinnvoller ist es, sie mit wahren Informationen von vertraulichen Quellen zu kontextualisieren. So besteht die Chance, nach wie vor mit verifizierten Informationen zu Verschwörungstheoretikern durchzudringen.

In der Schweiz ist das Problem von Falschmeldungen zum Krieg in der Ukraine viel kleiner als beispielsweise zur Coronapandemie. Der Anteil jener Schweizer Bürgerinnen und Bürger, die sich über Russia Today informieren und zum Schluss kommen, dass sämtliche westliche Medien falsch liegen und Russland gar kein Aggressor ist und die Ukraine ein Land von Nazis, dürfte verschwindend klein sein.

Viel mehr bietet Russia Today einen Einblick in die durch Propaganda verzerrte Wahrnehmung der russischen Bevölkerung. Wer von klein auf nur mit solchen Falschmeldungen berieselt wird, der hat eine differenziertere Sicht auf die russische Seite in diesem Krieg. Insofern helfen uns Putins Propagandasender, den Krieg in der Ukraine besser zu verstehen.

