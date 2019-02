Kommentar Luzerner Kulinarik: Land auf Stadt-Teller Nicht nur während der Fasnacht zeichnet sich die Esskultur in der Stadt Luzern durch Bodenständigkeit aus. Jérôme Martinu, Chefredaktor

Es wird fettig, üppig, wurstig. Für Tausende Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer ändert sich der Menuplan in wenigen Tagen auffällig. Mit dem Ausbruch der Fasnacht am Schmutzigen Donnerstag verlagert sich auch für viele rüüdig Aktive und Zuschauer die Essenszeit nach draussen. Holdrio und Kafi Huerenaff statt Smoothie, Bratwurst (am liebsten St. Galler!) statt Quinoa-Bowl, Schenkeli statt Zvieriapfel. Die Üppigkeit des fasnächtlichen Speisezettels entspricht historisch gesehen dem Schlussspurt vor der kirchlichen Fastenzeit, die jeweils am Aschermittwoch beginnt und am Ostersonntag endet.

Es ist aber nicht nur die Fasnachtsküche, die sich insbesondere in der Stadt Luzern durch Bodenständigkeit auszeichnet. Ein Gastro-Experte sagt: «Die Stadt Luzern ist nie eine Hochburg des Fine Dining gewesen. Sie ist es auch heute nicht.» Gemeint ist die hochklassige, teure Kulinarik in – das ist nicht abwertend gemeint – piekfeinen Restaurants. Oder anders: Die Stadtluzerner Gastronomie sei zwar «lebendig, qualitätsvoll und bezahlbar», im Guide Michelin gibt’s aber dennoch für kein einziges Restaurant einen Stern.

Fehlt der Gastronomie etwas, weil die Top-­Köche einen Bogen um die Leuchtenstadt machen? Eigentlich nicht. Entscheidend ist, dass der Gast die Wahl hat. Und die hat er! In Luzern gibt es alles, vom exquisit-hervorragenden Restaurant bis zur einfachen, guten Beiz. Wenn der hiesige Gastroverband zu Schluss kommt, dass in und um die Stadt nach wie vor eine eher ländliche Esskultur herrsche, so ist das ein Kompliment. Es braucht nicht zwingend ein Bewertungsschild, entscheiden ist, was Lust und Spass macht in Gaumen und Magen. Fine Dining – das kann auch die Cervelat vom Grill des Imbiss-Stands sein.