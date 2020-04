Lob des österlichen Müssiggangs Kann man faul und trotzdem nützlich sein? Gedanken zum Müssiggang in Zeiten der Corona-Krise.

Hansruedi Kugler

Schüchterne Frage: Darf man den Stillstand als Müssiggang nutzen und geniessen? Dass es gerade in Mode kommt, die Entschleunigung als Chance zu betrachten, ist natürlich eine Frechheit gegenüber den Pflegefachleuten, die sich in Zusatzschichten der Pandemie stellen. Und trotzdem stehen viele nun da ohne Vereinsengagement nach Feierabend und haben Ferien ohne Reisehektik vor sich. Zeit also für Müssiggang. Kann man faul und trotzdem nützlich sein? Bis vor wenigen Jahrzehnten hiess es doch noch: «Müssiggang ist aller Laster Anfang».

Aber in der Coronakrise bezieht nicht nur alle Welt die Modewörter Entschleunigung und Achtsamkeit aus der psychologischen Laienapotheke. In der verordneten Rückbesinnung auf Familie und nationalen Zusammenhalt wittern auch die Rechten Morgenluft. Der volkstümelnde Rock n’Roller Andreas Gabalier hat mit «Neuer Wind» gerade den Soundtrack zur Krise aufgenommen und feiert den entschleunigten Waldspaziergang mit den Kindern als Gesundungsprogramm für die Gemeinschaft. Da scheint die Familie als Hort des wahren Menschseins und das Zusammenstehen in der Nation als Tugend in der Grosswetterlage. Tschüss Globalisierung!

Es blüht aber auch wieder fundamentale Kapitalismuskritik auf. Vielleicht müsste ja die Homeoffice-Wirtschaft Angst davor haben, dass Väter und Mütter im Lockdown auf den Geschmack der entschleunigten Existenz in ihren Familien kommen, statt im neoliberalen Hamsterrad mit Überstunden, Karriereplänen und Pendlerwahnsinn ihr Leben zu verpassen: nämlich mit ihren Familien und ihrer geistigen und sozialen Lebensfreude. Ein interessantes Gedankenexperiment, das natürlich dem derzeitigen Gejammere über den häuslichen Stress widerspricht. Auch bei den Linken wünschen sich manche: Tschüss Globalisierung! Das Vorbild solcher Kapitalismus-Ausbeutungs-Entfremdungs-Theoretiker ist der Philosoph und Literaturnobelpreisträger Bertrand Russell, der 1932 in «Lob des Müssiggangs» gegen die Arbeitswut postuliert hat: Vier Stunden Arbeit pro Tag würden in der automatisierten Wirtschaft genügen für das Erschaffen der Lebensgrundlagen. Den Rest des Tages sollten die Menschen für Kreativität, Erfindungen und ihr Wohlbefinden verwenden dürfen. Eine hübsche, naive Utopie.

Da blühen also links und rechts ideologische Retro-Fantasien. Und man ist verwirrt. Statt Entschleunigung und Rückkehr zur vermeintlichen Ursprünglichkeit des Menschseins ist der altertümliche Begriff des Müssiggangs als kontemplative Lebensform liebenswürdiger. Seine Ehrenrettung fällt allerdings zwiespältig aus.

Für Historiker ist klar, dass es ohne Müssiggang, der nur in der teilweisen Befreiung von Erwerbsarbeit möglich ist, über Jahrhunderte hinweg kaum kulturellen Fortschritt und wohl auch keine Wissenschaft gegeben hätte. Für den Lebensunterhalt sorgten ja Sklaven, Bauern, Frauen und Mäzene - von den alten Griechen bis hin zu den Feudalherrschern Mitteleuropas. Cicero meinte vor 2000 Jahren zurecht, frei sei ein Mensch erst dann, wenn er sich auch mal dem Nichtstun hingeben könne. Luther hasste dann wie jeder linientreue Protestant den Müssiggang. Leider haben die faulen Adligen im Ancien Régime den Müssiggang in Verruf gebracht. Aber wo wäre die europäische Aufklärung ohne den Nichtsnutz Sokrates, der im alten Athen den lieben langen Tag auf dem Marktplatz den Leuten aufdringliche Fragen stellte. Oder ohne den Denker Voltaire, der sich am Sklavenhandel bereicherte und sich von Fürsten aushalten liess?

Müssiggang ist charmant, weil man darin das Wort «Musse» entdecken kann. Dieses verbindet Aufmerksamkeit im Nichtstun und Lebensfreude, die gelegentlich zu Erfindungen und schönen Kunstwerken inspiriert. In unserem hochtourigen Freizeitkonsum drohte die Musse auf der Strecke zu bleiben. Vielleicht merken wir ja im verordneten österlichen Müssiggang, dass die Welt eben doch komplexer ist, als es uns die ideologischen Nostalgiker in ihrer Egozentrik weismachen wollen – und schätzen die Werke unserer Fragensteller und Denker, den Müssiggängern, Künstlern und Schriftstellern, wieder höher.