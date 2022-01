Pro und Contra Wer profitiert von einer Abschaffung? Die Debatte zur Abstimmung über die Stempelsteuer Ständerat Erich Ettlin (Die Mitte/OW) und Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo (SP/LU) sind sich uneins, wer von der Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital profitieren und wer benachteiligt würde.

Pro: «Firmen, die ihre Eigenkapitalbasis stärken, werden bestraft»

Der Obwaldner Ständerat Erich Ettlin befürwortet die Teilabschaffung der Stempelsteuer. Bild: CH Media

Die sogenannte Emissionsabgabe beträgt 1 Prozent auf Eigenkapital, das Unternehmen neu aufnehmen (zum Beispiel mit der Ausgabe von Aktien). Diese zeigt eigentlich schon den Systemfehler dieser Steuer. Unternehmen, die ihre Eigenkapitalbasis stärken und damit Investitionen tätigen, ihre Existenz und Arbeitsplätze sichern, werden dafür bestraft. Das Gegenteil sollte der Fall sein. Wir sollten Eigenmittelstärkung fördern (wie es gewisse Staaten auch machen). Gerade in Krisenzeiten sind wir froh, wenn die Unternehmen eine genügend starke Eigenkapitaldecke haben.

Es betrifft bei weitem nicht nur die Grosskonzerne. Obwohl wir auch bei denen froh sein müssten, wenn sie Geld in die Unternehmung übertragen, statt aus der Unternehmung zu entnehmen. Es sind auch KMU und junge, wachstumsstarke Unternehmen, sogenannte Start-ups, betroffen. In der Aufbauphase, in der sie noch keine Erträge erzielen, aber hohe Aufwände haben, erhalten sie nur schwer Fremdkapital und suchen dann nach Investoren, die sich mit Eigenkapital beteiligen. Weil sie sonst nicht überleben. Es ist schon schwer genug, Risikokapitalgeber zu finden, und dann bestraft der Staat sie auch noch mit der Abgabe von einem Prozent dieses Kapitals. Als Standort, der besonders auf hoch innovative Unternehmen angewiesen ist, ist das der komplett falsche Ansatz.

Und es fördert die Verschuldungsanreize: Wenn Eigenkapitalbeschaffung besteuert wird, weicht man auf Fremdkapital aus.

Zum Freibetrag von einer Million: Das tönt zwar nach sehr viel, aber es sind etwa 2300 Unternehmen jährlich betroffen, 80 bis 90 Prozent davon sind KMU! In der Schweiz brauchen auch KMU viel Eigenkapital, um für ihre Tätigkeit und Krisenzeiten abgesichert zu sein. Der Ausfall durch die Abschaffung beträgt ca. 250 Millionen Franken. Das sind circa 0,35 Prozent der Bundeseinnahmen. Es ist eine Massnahme, die mit wenig Mindereinnahmen unsere Wirtschaft und damit unseren Standort stärkt.

Contra: «Profiteure wären vor allem Grosskonzerne»

Die Luzerner SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo lehnt die Abschaffung der Emissionsabgabe ab. Bild: Merlin Photography

Für jedes Gipfeli, jeden Kaffee oder Pullover bezahlen wir Mehrwertsteuer. Das Geld, das so zusammenkommt, fliesst zu Gunsten der Allgemeinheit beispielsweise in die AHV oder den Ausbau der Bahninfrastruktur. Im Finanzbereich gibt es keine Mehrwertsteuer, als kleiner Ausgleich dient die Stempelsteuer. So soll auch der Finanzplatz zur Finanzierung des Gemeinwesens beitragen.

Abgestimmt wird nun über eine Teilabschaffung der Stempelsteuer, der Emissionsabgabe auf Eigenkapital. Diese Emissionsabgabe, die beispielsweise bei der Ausgabe von Aktien, bei Firmenneugründungen oder Kapitalerhöhungen fällig wird, beträgt nur 1 Prozent. Sie ist quasi eine Mehrwertsteuer auf Finanztransaktionen. Die Steuer wird erst auf Beträgen über einer Million Franken erhoben. So wird den Bedürfnissen von KMU und Start-ups Rechnung getragen.

Eine Abschaffung der Emissionsabgabe würde zu jährlichen Steuerausfällen von rund 250 Millionen Franken führen. Profiteure wären vor allem Grosskonzerne und die Finanzbranche, wie der Bundesrat vor Jahren in einer Vorstossantwort eingeräumt hat: «Die Nutzniesser wären in erster Linie bei den multinationalen Unternehmen, den Banken, Versicherungen und Holdinggesellschaften zu suchen, nicht aber bei den KMU.»

Seit Jahren arbeitet die Konzern- und Finanzlobby auf die Abschaffung der Stempelsteuern hin, die dem Bund jährlich insgesamt rund 2,2 Milliarden Franken Einnahmen bringen. Seit Ende der 1990er-Jahre gibt es eine Kaskade von Steuerentlastungen, die vor allem den Vermögendsten zugutekommen, während Löhne, Renten und Konsum stärker belastet werden.

Mit einem Nein zur Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital setzen wir ein klares Zeichen: Nicht nur Einkommen und Konsum sollen besteuert werden, wie es in einem Strategiepapier aus dem Finanzdepartement steht, auch das Kapital hat seinen Beitrag zur Finanzierung der Dienstleistungen für die Bevölkerung zu leisten.