Raum für Toleranz ist aufgebraucht Nach dem rechtswidrigen Sparen bei den Prämienverbilligungen, kommt der Kanton Luzern und seine Finanzlage weiter kaum zur Ruhe. Nun zeigt sich, dass der Kanton über 100 000 Franken an das Fest der kantonalen Steuerchefs drangezahlt hat. Sasa Rasic, Leiter «Zentralschweiz am Sonntag»,

Gerade als die Aufregung wieder abzuflachen drohte, wird ordentlich nachgelegt. Diese Woche waren die Kosten von 150000 Franken für die Jahresversammlung der Schweizerischen Steuerkonferenz (SSK) 2017 in Zürich der Aufreger. Von rauschenden Partys für die «Steuervögte» war die Rede. Nun zeigt sich: Dieses Jahr haben sie in Luzern noch rauschender gefeiert. 185000 Franken blieben diesmal liegen. Der finanziell gemarterte Kanton Luzern hat als Gastgeber 105000 Franken davon übernommen. Also mehr als der Geberkanton Zürich 2017, der «nur» 70000 Franken gezahlt hat. Ein Affront in einer Zeit, in welcher der Zwang zur Sparpolitik immer weiter und tiefer ins Leben der Bürgerinnen und Bürger eingreift.

Dabei hätten es unsere Politiker eigentlich deutlich einfacher als in anderen Breitengeraden, wo Verweigerung teilweise zum Prinzip gehört. Im einheimischen (Stimm-)volk waren kategorische Spielverderber bisher eher rar. Die Bürgerinnen und Bürger haben auf allen Ebenen wiederholt Mass und Budget-Kompetenz bewiesen – auch wenn ihnen Zückerchen vor die Nase gehalten werden. Das plakativste Beispiel ist hier wieder das Volks-Nein auf Bundesebene zu sechs Wochen bezahlten Ferien vom März 2012. Die einfachen Bürger wissen also, was es heisst, den Gürtel enger zu schnallen. Und wenn die öffentliche Wahrnehmung dahin geht, dass die staatlichen Autoritäten dies nicht hinkriegen, brodelt es als natürliche Reaktion in der Volksseele. Fast schon tragisch dabei ist, dass relativ betrachtet die Summe von 105 000 Franken eher geringfügig ist (verglichen etwa mit den veranschlagten Rückzahlungen im Prämien-Streit, welche den Kanton Luzern 25 Millionen Franken kosten werden). Doch der Betrag ist nebensächlich, wenn sogar kritische Vorstösse wie jener des Luzerner SVP-Kantonsrats Guido Müller, der die Kosten der Steuer-Veranstaltung explizit thematisiert, von der Regierung zuerst verbal beschwichtigend beantwortet werden und im Handeln anschliessend schlichtweg ignoriert werden.

Der Weg zurück zum Vertrauen des Volkes wird anstrengend sein. Vor allem da spätestens jetzt jeglicher Raum für Toleranz gegenüber leeren Versprechungen und Lippenbekenntnissen aufgebraucht ist.