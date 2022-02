Kommentar Sprecht bitte Klartext! Es bleibt nur die Durchseuchung Das Coronavirus kann nicht mit der Grippe verglichen werden. Dennoch kann es jetzt nur einen Weg geben. Raffael Schuppisser Drucken Teilen

Bye Bye Masken: Fallen bald die Massnahmen? Getty Images

Von «Durchseuchung» spricht ­niemand gern. Lieber wird darauf hin­gewiesen, dass sich «das Coronavirus mit einer Grippe vergleichen lässt». Mit Sprache wird Politik gemacht. Gerade in der Pandemie. Wer Massnahmen aufheben will, der versucht dafür passende Worte zu finden. Für eine «harmlose Grippe» lassen sich die Einschränkungen nicht rechtfertigen. Bloss: Der Vergleich mit der Grippe ist falsch. Die Omikron-­Variante ist vermutlich immerhin noch fast doppelt so tödlich wie Influenza.

Und dennoch führt kein Weg an der Öffnung vorbei. Die Strategie des Bundesrats war stets, das Leben durch Massnahmen nur so weit einzuschränken, dass das Gesundheitssystem nicht kollabiert. Da ein Grossteil der ­Bevölkerung nun durch Impfung oder Ansteckung Abwehrkräfte erlangt hat und sich das Virus selbst abgeschwächt hat, sind Lockerungen angezeigt.

Natürlich wird es so zu vielen weiteren Infizierungen kommen. Bei Kindern wird eine Ansteckung meistens asymp­tomatisch oder mild verlaufen. Ebenso bei geboosterten Erwachsenen. Auch wenn der Impfstoff nur bedingt vor einer Ansteckung schützt, so doch vor schweren Erkrankungen. Fest steht, dass jeder mit dem Virus in Kontakt kommen wird. Im Klartext heisst das: Durchseuchung. Statt sich hinter falschen Grippe-Vergleichen zu verstecken, sollte man ehrlich sein und die Strategie des Bundesrates beim Namen nenne. Es führt kein Weg an der Durchseuchung vorbei.