Kommentar Tourismusmarketing: Das Geld ist gut angelegt Die Innerschweizer Kantone bezahlen mehr für die Vermarktung der Tourismusregion.

590'000 Franken steuern die Kantone Luzern, Schwyz, Uri sowie Ob- und Nidwalden ab nächstem Jahr jährlich an der Vermarktung der Ferienregion Luzern-Vierwaldstättersee bei. Sie arbeiten schon seit ein paar Jahren zusammen. Mit dem neuen Vertrag für die Zeit von 2020 bis 2023 vertiefen sie ihre Zusammenarbeit.

Hartgesottenen Ordnungspolitikern mag die Bezahlgemeinschaft suspekt vorkommen. Schliesslich ist es nicht Aufgabe des Staates, einzelne Wirtschaftszweige zu unterstützen und einen Subventionswettbewerb loszutreten. Oft erreicht die öffentliche Hand damit sogar das Gegenteil, weil das Geld aus der Staatskasse die Akteure dazu verleitet, untätig zu bleiben. Neue, zeitgemässe Ideen werden so blockiert. Diese Strukturerhaltung vollzieht sich langsam, ihre Folgen sind aber meist unumkehrbar.

Im Tourismusmarketing hingegen geht es nicht um einzelne Bahnen oder Schiffe. Es geht um Regionen, die in harter Konkurrenz mit andern stehen. Luzern und Umgebung steht nicht nur mit Salzburg in Konkurrenz, sondern auch mit London oder Singapur. Reisen ist heute zwar günstig, trotzdem kommt es für die Reiseveranstalter auf jeden Rappen an. In andern Ländern wird viel mehr in die Tourismusentwicklung gesteckt als in der Schweiz. Die 590'000 Franken in der Zentralschweiz sind gut angelegt und massvoll. Zumal sie nicht unwesentlich zur Wertschöpfung der Tourismusbranche mit mehr als einer Milliarde Franken pro Jahr beitragen.