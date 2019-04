Was vom Krieg bleibt Der IS ist besiegt, doch die Probleme scheinen grösser zu werden. Feind wird Verbündeter und wer, wie bestraft wird, hängt von der Nationalität ab. Sasa Rasic

Sasa Rasic

Seit dem 23. März ist der IS offiziell militärisch geschlagen. An diesem Tag wurde die letzte Bastion der Terrormiliz in Syrien, Baghuz, eingenommen. Dass der Spuk damit vorbeigeht, ist klar. Ohne Territorium wird der IS wieder vermehrt im Untergrund weiter existieren. So lautet zumindest die gängige Annahme. Doch Meldungen aus Syrien zeigen, dass der Untergrund gar nicht so versteckt zu sein scheint. Die syrische Regierung hat offenbar den Transfer von über 1000 IS-Kämpfern aus Baghuz in den Süden Syriens veranlasst (siehe Seite 7). Machthaber Bashar al-Assad scheint gemerkt zu haben, dass er von einem weiter existierenden IS mehr profitieren kann. So lassen sich offensichtlich unliebsame Minderheiten beseitigen, ohne sich selber die Hände allzu schmutzig zu machen. Und ganz zynisch: Wo eine Terrororganisation existiert, herrscht auch immer eine Legitimation für einen Potentaten, der sich dem Anti-Terror-Kampf verschrieben hat.

Der Krieg ist also offiziell beendet, was übrig bleibt, scheint aber ein Haufen neuer Probleme statt Lösungen zu sein. Vor Ort verschwimmt die Linie zwischen Todfeinden und Verbündeten. Und die westlichen Staaten debattieren immer noch um das Schicksal ihrer Bürger, die zu Dschihad-Reisenden geworden sind. Die USA wollen alle wieder in ihren Herkunftsländern sehen (ausser wohl die eigenen), Frankreich will Prozesse vor Ort und in Deutschland wurde die Idee eines Sondertribunals lanciert. Derartige Tribunale können trotz heikler Debatten um Souveränität und Zuständigkeiten einen brauchbaren Schlussstrich darstellen. Wie beim Beispiel der Balkan-Kriege können die Gräuel mit damals in der Verantwortung stehenden Personen assoziiert werden. Aus einem diffusen «sie», die einen angegriffen haben und nun natürlich über Generation gehasst werden müssen, werden einzelne Kriminelle, die beim Beweis der Schuld wie jeder andere für ihre Taten büssen müssen. Schwierig wird es einfach, wenn bei internationalen Tribunalen Einzelne im Vorhinein als unberührbar gelten. Dies haben die USA diese Woche wieder einmal bewiesen. Per Einreise-Sperre für die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs will man sich potenziellen Anklagen für Kriegsverbrechen in Afghanistan entziehen. Man kann die eigenen Leute kurzfristig so schützen. Langfristig gefährdet man potenzielle Versöhnungen.