Leserbrief Absolute Sauerei auch am Schwanenplatz und am Quai Zum Leserbrief «Anstand? ­Fehlanzeige», Ausgabe vom 2. Oktober

In seiner «Chropfläärete» schreibt Heinz Waller, Emmenbrücke, über den Dreck auf dem Luzerner Bahnhofplatz, insbesondere beim Torbogen. Ja, es stimmt. Es ist (übrigens wie in allen grossen Städten) eine absolute Sauerei. Aber man kann es wohl nicht ändern – alle Littering-Gesetze greifen nicht. Ich kann das auch verstehen, welche Privatperson will Schläge riskieren, weil sie auf Ordnung und Sauberkeit plädiert!

Nicht nur beim Torbogen, nein, auch beim Schwanenplatz und am Schweizerhofquai gibt es Littering im grossen Stil. Dort stehen Abfallbehälter, die am Samstag bereits um 17.30 Uhr überfüllt sind. Nun können auch alle, welche den Abfall richtig entsorgen wollen, diesen nirgends mehr einwerfen. Hier müsste meiner Meinung nach die Stadt Luzern einen Pikett-Dienst für den Samstag und Sonntag einrichten. Für die Finanzierung könnten die Firmen eingesetzt werden, welche ihre Produkte in Wegwerfverpackung verkaufen. Deren Verpackungen liegen jeweils gut sichtbar neben den Abfalleimern. Es handelt sich um Fast Food- und Getränkefirmen und Konditoreien. Es ist Zeit, dass hier etwas unternommen wird.

Walter Röllin, Weggis