Leserbrief Beten für das Seelenheil anderer Menschen Zum Leserbrief «Zum Nationalfeiertag müssen wir für den Frieden beten und der Werke von Bruder Klaus gedenken», Ausgabe vom 26. Juli

Im Leserbrief werden die Verdienste von Bruder Klaus in Erinnerung gerufen und mit Recht gewürdigt. Das Gebet für den Frieden hat aber für uns Schweizer keine Priorität. Wir sind vom Ausland nicht bedroht und ein Bürgerkrieg ist nicht mehr zeitgemäss. Ich würde eher beten für den eigenen inneren Seelenfrieden und für das Seelenheil anderer Menschen.

In der katholischen Kirche gab es in letzter Zeit sehr viele Kirchenaustritte. Das führt zur Frage: Ist die Kirche der Gegenwart schlechter als jene in früheren Zeiten? Nein, die katholische Kirche von heute ist besser und glaubwürdiger. In einer Kundgabe von Jakob Lorber (im 19. Jht.) sagt Jesus Christus: «Und hätte sie (die kath. Kirche) noch soviel Hurerei und Ehebruch getrieben, so werde ich sie schon wieder reinigen zur rechten Zeit» (GEJ V 9,6). Diese Prophezeiung ist meiner Ansicht nach in Erfüllung gegangen, besonders durch das Zweite Vatikanische Konzil (1962-65).

Wichtige Themen dieses Konzils waren die Liturgiereform und die Religionsfreiheit. In früheren Zeiten war die katholische Kirche noch sehr intolerant gegenüber wirklichen oder angeblichen Irrlehrern. Jan Hus (gest. 1415), Savonarola (gest. 1498) und Giordano Bruno (gest. 1600) wurden als Ketzer öffentlich vor Gericht gestellt und anschliessend verbrannt.

Im Gegensatz dazu haben heutzutage die katholischen Theologen eine grosse Meinungsfreiheit. Traditionelle Lehren (z.B. über die Hölle und die Auferstehung) werden in Frage gestellt oder neu interpretiert, so dass die katholische Kirche in ihrer Lehre insgesamt glaubwürdiger wurde.

Josef Lüthold, Root