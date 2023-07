Leserbrief Bildungstheoretiker sollten eine Weile im Schulalltag arbeiten «Schulnoten-Abschaffung hilft nicht gegen Mängel in der Bildung», Ausgabe vom 11. Juli

Nach dem Studieren der diversen Berichte, Ideen, Glossen, Interviews und Leserbriefe zum Thema Schule in dieser Zeitung bin ich zur Einsicht gekommen, dass – wenn überhaupt – nur noch eine Vorgehensart wieder Vernunft, Ruhe und Klarheit in die heutige Schulsituation bringen kann: Die Verpflichtung für alle Bildungs-Theoretikerinnen und -theoretiker und Ideen-Gebärenden an Pädagogischen Hochschule und der Dienststelle Volksschulbildung: Raus aus der Blase und im Sinne von «besser machen zählt» hinein in den Schulalltag der Volksschule (am besten in die Primarschule), im Umfang von mindestens zwei Jahren in einem 100 Prozent-Pensum.

Offene Stellen hat es im Moment genug – zum Beispiel an einer Abteilung altersdurchmischtes Lernen, wie derjenigen meiner Frau (sie erholt sich im Moment ganz langsam von ihrer schweren Erschöpfungs-Depression). Ich stelle mich gerne zur Verfügung für die Mitarbeit an der begleitenden und auswertenden Schattenstudie.

Anton J. Hüsler-Widmer (72), Rickenbach, pens. Primarlehrer, Schulleiter, IF-Lehrer und heute noch täglich in der Schule als Lesebegleiter